Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube della Juventus, sottolineando come il club bianconero non possa permettersi di bucare l'obiettivo minimo europeo: qualificarsi ai sedicesimi di finale. Per questo, contro il Bodø/Glimt i bianconeri saranno chiamati a fare una grande prestazione.

Juventus, Pedullà parla chiaro: 'Non è possibile pensare di bucare l'obiettivo Champions'

"La Juve non può pensare di bucare l'obiettivo minimo dei play-off di Champions", questo è uno dei concetti chiave espressi da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su YouTube.

Il giornalista ha proseguito: "Perché a luglio, e prima che si aprissero le danze, io ricordo che si parlava di una squadra che avrebbe potuto entrare nelle prime 8. Sarebbe quindi ingiustificabile andare a casa prima del previsto, soprattutto se si pensa che certi percorsi possono essere anche aggiustati, come il PSG l'anno scorso che arrivò addirittura a vincere la competizione. Quindi con il Bodø la Juve si gioca tanto e non me la sento di andare dietro a certi discorsi come il freddo, la neve o il campo sintetico che utilizzano i norvegesi. Perché queste erano tutte cose che già si sapevano e che alla Continassa avrebbero dovuto affrontare con organizzazione".

Pedullà ha proseguito: "Ci sono certe cose che mi preoccupano, perché il Bodø/Glimt è una squadra fisica che in casa si sa fare rispettare.

Certo è che se perde anche in Norvegia e fa un altro passo, con tutto il rispetto, la Juventus diventerebbe indifendibile. Perché a quel punto dovrebbero spiegare com'è possibile che di 5 partite disputate non ne avrebbero vinta neanche una. La morale della favola quindi è una: la Juve non deve peggiorare la situazione, perché se dovesse prendere una lezione anche in Norvegia sarebbe un disastro".

Il giornalista ha chiosato: "Con il Bodø la Juventus si gioca un pezzo della propria storia, del blasone del club e del proprio futuro. Perché mi sembra che alla Continassa non si faccia altro che immettere denaro, ogni qualvolta che la situazione peggiora. Siamo quasi arrivati al miliardo di euro, perché è dal 2020 che va avanti questa storia, quindi i calciatori stasera dovrebbero fare quanto richiesto loro per permettere al club di incassare il minimo per sopravvivere".

Juve, le parole di Pedullà accendono la discussione: 'Questa è la peggior squadra che abbiamo mai avuto'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Questa è la Juve peggiore di tutti i tempi per i giocatori incapaci di comprendere cosa vuol dire indossare la casacca bianconera. Se stasera si perde siamo fuori dalla Champions", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Se la Juve non dovesse vincere stasera, rimanesse in Norvegia a fare il ritiro".