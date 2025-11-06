Giovedì 6 novembre alle ore 21:00 italiane (20:00 in UK) la Roma scenderà in campo all’Ibrox Stadium di Glasgow per un match fondamentale in un girone particolarmente corto, dove ogni dettaglio può fare la differenza. L’arbitro designato è il danese Morten Krogh, coadiuvato dagli assistenti Rasmussen e Bramsen, dal quarto uomo Kristoffersen e dal VAR Van Driessche con AVAR Delajod. L’atmosfera sarà infuocata, con lo stadio gremito e un impatto emotivo iniziale che potrà indirizzare l’andamento della gara.

Rangers-Roma, calcio d'inizio alle ore 21

Gian Piero Gasperini conferma quasi tutto il gruppo, puntando su Dovbyk, Soulé ed El Shaarawy, mentre Dybala e Bailey rimangono indisponibili. In conferenza il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere ordine nelle uscite palla, gestire i tempi e garantire un ritmo costante per tutti i 90 minuti. Il Rangers, dal canto suo, si affida alla tradizionale spinta dell’Ibrox e a un gioco diretto basato su pressione alta sin dai primi minuti, sviluppo rapido sulle fasce, numerosi cross e presenza massiccia in area. Tra i protagonisti, spiccano il portiere Butland e il capitano Tavernier, pericoloso soprattutto sui calci piazzati. La sfida si preannuncia intensa e fisica, con molti duelli e lotta sulle seconde palle nella metà campo della Roma.

Chiavi tattiche della partita

Per la Roma sarà fondamentale mantenere pulizia nel primo possesso per superare la pressione del Rangers, evitando verticalizzazioni forzate e proteggendo l’uscita palla verso il lato forte. Gestire efficacemente le seconde palle e prestare grande attenzione ai calci piazzati difensivi sarà fondamentale, vista la forza offensiva del Rangers proprio sui piazzati. In avanti, la squadra di Gasperini dovrà sfruttare gli spazi alle spalle dei terzini, supportata dagli interni di centrocampo e dal riempimento dell’area sui cross degli esterni. Nel momento di pressione del Rangers, la Roma dovrà puntare sul primo passaggio sicuro e poi attaccare gli spazi lasciati liberi.

Il Rangers, invece, calerà il ritmo alto, manterrà ampiezza costante e punterà su riaggressioni immediate. La Roma dovrà restare corta tra i reparti, con coperture preventive sui corridoi interni e letture rapide nelle transizioni negative. Nei primi 15 minuti si giocherà molto, perché basterà un singolo episodio per determinare lo svolgimento della partita.

Palle inattive e dettagli d’area

Il Rangers costruisce molte azioni da calcio piazzato, con cross tesi di Tavernier e movimenti in rimorchio di Goldson e Souttar. Per la Roma sarà fondamentale schermare il primo impatto e presidiare le seconde palle. In fase offensiva, sarà utile cercare il secondo palo con El Shaarawy o Soulé, supportati dalla spizzata di Dovbyk; una variante corta permetterà di liberare il tiro al limite di Pellegrini.

Probabili formazioni

Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Lundstram, Diomande; Sima, Cantwell, Matondo; Dessers.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pellegrini, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

Sui lati e sulla trequarti giallorossa ci sono ancora ballottaggi aperti, con possibile spazio per giocatori freschi nella parte finale per mantenere il ritmo alto.

Dove vedere la partita

La sfida si svolgerà all’Ibrox Stadium di Glasgow con calcio d’inizio alle 20:00 locali (21:00 in Italia). La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. La UEFA offrirà aggiornamenti in tempo reale con dati ufficiali e referti.

Duelli tattici fondamentali

La catena di destra del Rangers, composta da Tavernier e Sima, sarà avversaria diretta del lato sinistro della Roma, con Tsimikas e il suo supporto a dover controllare i cross in corsa. Attenzione agli inserimenti degli attaccanti avversari in area, tra cui i movimenti a tempo di Dessers. Sulle palle inattive, la Roma dovrà curare le seconde giocate, proteggere il contropiede preventivo in fase offensiva e mantenere marcature precise e aggressività al primo impatto in difesa.

Gestione del match

Il primo quarto d’ora sarà cruciale per evitare errori che possano alzare la pressione dello stadio. Durante il primo tempo e il rientro dagli spogliatoi, il Rangers avrà spesso momenti di supremazia, che la Roma dovrà gestire con possesso ragionato e campo corto.

Nell’ultima fase di gara, sarà decisiva la freschezza nella gestione dei cambi e la densità in area sui cross. In vantaggio, la Roma dovrà controllare le transizioni; in parità, saranno determinanti concentrazione e disciplina, perché in un girone così serrato un singolo episodio può decidere tutto.