Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla formazione iniziale lanciata da Luciano Spalletti nella gara di Champions League contro il Bodo Glimt, sottolineando come il toscano avrebbe scelto un undici titolare senza logica. Del match disputato dalla Juventus e dell'impatto avuto sulla partita di Kenan Yildiz ha detto la propria su X anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino.

Juventus, Ravezzani: 'La formazione iniziale di Spalletti era una sfida al buon senso'

Nella serata di ieri la Juventus ha espugnato il campo del Bodo Glimt per 2 a 3 in una gara di Champions League che, per i bianconeri, è stata tutto tranne che semplice.

Tante le difficoltà riscontrare dagli uomini di Spalletti, specie nel primo tempo, dove il tecnico toscano aveva scommesso, presentando un undici titolare pieno di seconde linee. Una scelta di cui ha voluto scrivere su X il giornalista Fabio Ravezzani: "La formazione iniziale della Juve era una sfida al buon senso. Alla fine la squadra vince col fiatone (e con merito) ma solo grazie a Yildiz a cui era stato preferito Adzic. Spalletti ha disinvestito troppo sulla Champions. Bene Conceiçao e Locatelli. David e Openda si sbloccano".

Seguendo le parole di Ravezzani, è doveroso sottolineare come il cambio effettuato proprio da Spalletti a inizio ripresa e che ha visto il giovane Adzic lasciare il campo a Kenan Yildiz è stato quello risolutivo.

Il turco, apparso nelle ultime uscite in ombra, a Bodo ha invece rispolverato tutto il proprio arsenale, puntando sistematicamente l'avversario, creando superiorità numerica costantemente e propiziando il primo e il terzo gol segnato da Openda e David.

Quindi quella di Spalletti potrebbe essere anche letta come una scelta tattica ben precisa, atta a fiaccare gli avversari da colpire poi nella ripresa con il talento del classe 2005.

Juve, Nicolino: 'Yildiz entra e accende la luce ma sembra di stare sulle montagne russe, ora è il momento di scendere'

Della gara della Juventus a Bodo e soprattutto della prestazione di Kenan Yildiz ha scritto su X anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino: "Entra Yildiz e accende la Juventus nella ripresa.

Sì sbloccano Openda e David, ma i bianconeri rimangono una squadra in balìa della partita, la tengono aperta con una follia di Cabal e soffrono fino alla fine. Servivano i tre punti e sono arrivati, ma senza equilibrio non ci può essere continuità".

Nicolino, in un secondo post, ha poi però voluto sottolineare: "Una Juventus da montagne russe: bene la vittoria, ma ora bisogna scendere dalla giostra, altrimenti la stagione sarà un calvario".