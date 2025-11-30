Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio account X le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel post Juventus-Cagliari. Il tecnico bianconero, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha esortato Jonathan David e Loïs Openda a credere maggiormente nelle proprie capacità. Ha spiegato che, senza la giusta autostima, gli avversari se ne accorgono subito e ti mettono sotto; al contrario, se mostri carattere e reagisci, nessuno osa farti la guerra.

Juventus, Ravezzani: 'Sconcertante che Spalletti, anziché difendere Openda e David, dica che tutti li considerino scarsi'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X a seguito della vittoria per 2-1 ottenuta dalla Juventus tra le mura amiche contro il Cagliari. Ravezzani è rimasto colpito da alcune dichiarazioni fatte dal tecnico bianconero sull'approccio di David e Openda nella gara con i sardi: "La Juve impiega un’ora a piegare il Cagliari, ma vince bene: Yildiz e Conceicao top. Sconcertante Spalletti che con Vlahovic ko anziché difendere Openda e David dice che tutti li considerano scarsi e tocca a loro smentirlo. Così non li aiuta: li affossa. Comolli non avrà gradito".

Un'affermazione, quella di Ravezzani, che nasce dalle dichiarazioni fatte nell'immediato post-partita da Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn.

Spalletti e le parole del toscano nel post Juve-Cagliari su Openda e David

Le parole di Ravezzani nascono dalle dichiarazioni che Spalletti ha rivolto nei confronti di Openda e David, colpevoli di aver affrontato la gara di Cagliari con poca determinazione: "Una volta inquadrato il proprio ruolo e ciò che serve – e loro ormai lo hanno fatto – bisogna assumere quella postura e andare. Si deve fare di più, così non basta, altrimenti gli altri continueranno ad avere dubbi, e loro devono eliminarli. Serve autostima e un po’ di faccia tosta. Altrimenti gli avversari se ne accorgono e ti danno gli schiaffi: se sei timido ti sovrastano, se invece reagisci no".

Spalletti ha poi spiegato che, in assenza di Vlahović, il repertorio offensivo della squadra offre comunque diverse alternative oltre a Openda e David. Ha osservato come entrambi siano attaccanti centrali e non seconde punte, sottolineando però una differenza di profilo. A suo giudizio, David si integra meglio nella manovra collettiva, mentre Openda privilegia gli attacchi in profondità. Il primo tende a venire incontro al gioco, il secondo predilige l’allungo e la velocità; uno risulta più razionale e pulito nella gestione del pallone, l’altro più istintivo e dinamico negli inserimenti.

Spalletti ha ricordato che, se supportati adeguatamente dal sistema di gioco, entrambi sono in grado di garantire un buon contributo realizzativo, come dimostrato dalle loro esperienze passate.

Ha poi evidenziato che si tratta di calciatori sensibili, giovani e di buona indole, che traggono beneficio dal sostegno dell’ambiente e da un clima di fiducia. Secondo il tecnico, sarebbe fondamentale per loro trovare rapidamente il gol, magari in più partite consecutive, per acquisire sicurezza e serenità nell’esprimere appieno le proprie qualità. Tuttavia ha precisato che tale crescita deve essere conquistata, perché ciascun giocatore deve dimostrare autonomamente di meritare il proprio spazio.