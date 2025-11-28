Il Rayo Vallecano è pronto ad accogliere il Valencia sul campo di Vallecas, a Madrid, per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26. La sfida avrà luogo lunedì 1 dicembre alle ore 21:00, sotto i riflettori dello storico estádio madrileno. Il match si prospetta interessante, con il Rayo che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e il Valencia intenzionato a invertire la rotta e risalire dopo un inizio di stagione altalenante.

Quote del match: il Rayo favorito in casa

Secondo i bookmaker, il Rayo Vallecano parte leggermente favorito in questo scontro casalingo.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.25 e il successo del Valencia a 4.00. Anche Bet365 vede il Rayo favorito, con la vittoria casalinga sempre a 1.95, mentre il pareggio è dato a 3.40 e la vittoria degli ospiti a 4.10. Un chiaro attestato di fiducia per i madrileni, forti del supporto del loro pubblico.

Le statistiche dei protagonisti attesi sul Campo de Futbol de Vallecas

Tra i protagonisti più attesi per il Rayo Vallecano, Álvaro García è una delle stelle.

Il centrocampista spagnolo, con 13 presenze in stagione, ha dimostrato di poter essere decisivo con 3 reti e un assist, offrendo dinamismo e creatività in mezzo al campo.

Nell'attacco del Rayo, Jorge de Frutos si è distinto con una valutazione media di 7.15, realizzando 4 gol e un assist in 944 minuti di gioco. Le sue abilità nei dribbling (11 successi su 23 tentativi) lo rendono un cliente scomodo per la difesa avversaria.

Per il Valencia, Hugo Duro ha segnato 4 reti in 13 presenze, dimostrando capacità di finalizzazione. Pur utilizzato spesso come subentrante, il suo impatto sul gioco è concretizzato dai 10 tiri totali, con 6 nello specchio della porta.

Infine, il centrocampista Pepelu, con 798 minuti giocati, ha contribuito in fase difensiva con 26 tackle e 11 intercettazioni, mostrando inoltre una certa precisione nei passaggi (507 totali) che sarà fondamentale per il possesso palla del Valencia.
