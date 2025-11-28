Alla Reale Arena di San Sebastián, Real Sociedad e Villarreal si sfideranno domenica 30 novembre alle 14:00 in un match valido per la 14ª giornata della Liga 2025/26. Questo intenso confronto vedrà le due squadre lottare per punti preziosi in un campionato sempre più competitivo. Villarreal, noto come il "Submarino Amarillo", al momento sembra avere una marcia in più, puntando sull’attacco guidato da Gerard Moreno, mentre la Sociedad cercherà di sfruttare le abilità creative di Brais Méndez.

Quote di Real Sociedad-Villarreal: un leggero vantaggio per gli ospiti

I bookmaker, tuttavia, sembrano essere unanimi nel dare un leggero vantaggio ai ragazzi del Villarreal.

William Hill quota il successo degli ospiti a 2.38, mentre la vittoria casalinga della Real Sociedad è data a 2.90 e il pareggio a 3.30. Simili le valutazioni di Bet365, che offre le quote di 2.40 per il Villarreal, 2.88 per la Sociedad e 3.40 per un eventuale pareggio.

Le statistiche dei protagonisti della sfida

Tra i protagonisti attesi del confronto ci sono alcuni dei giocatori più incisivi delle due squadre.

Brais Méndez, il talentuoso centrocampista della Real Sociedad, si è dimostrato fondamentale con 3 gol e 2 assist nelle prime 12 presenze stagionali. Con un rating di 7.08, il suo contributo nei duelli a centrocampo, vinti nel 50% dei casi, è stato determinante.

Un altro elemento chiave dell’attacco della Sociedad è l’esterno Gonçalo Guedes, che con 2 reti e 1 assist in 13 apparizioni, contribuisce a mantenere pericoli costanti per le difese avversarie. Nonostante il minutaggio limitato, il suo rating di 6.62 riflette un potenziale ancora da esprimere completamente.

Sul fronte del Villarreal, tutte le luci sono puntate su Gerard Moreno, capace di segnare già 4 gol in 6 presenze, con un impressionante rating di 7.65.

La sua freddezza sotto porta e la capacità di trasformare in rete ogni occasione fanno di lui un'arma letale per il Submarino Amarillo.

Infine, Georges Mikautadze, attaccante georgiano, ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo con 2 gol e 2 assist in sole 8 apparizioni, contribuendo in modo significativo all’attacco della squadra con un buon numero di dribbling e passaggi chiave effettuati.
