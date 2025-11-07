Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube toccando diversi argomenti. Fra questi, c'é stato spazio per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus e per la famigerata Marotta League.

Sandro Sabatini: 'La Juve ha sbagliato tutto con Vlahovic ma possono proseguire insieme'

Sandro Sabatini ha registrato un video sul suo canale Youtube toccando diversi argomenti inerenti il campionato italiano. Il giornalista ha cominciato parlando della Juventus e del possibile rinnovo coi bianconeri di Dusan Vlahovic: "Il serbo può restare a Torino anche nel prossimo futuro?

Certo! Solo che sul classe 2000 la Juventus ha sbagliato tutto. Perché quando arrivò fece mezza stagione positiva, poi l'anno successivo ebbe la pubalgia, mentre il terzo anno nacque quella narrazione che voleva il serbo arginato dall'allenatore in panchina, Allegri. Una cosa che non è stata poi confermata ma a cui magari lo stesso Vlahovic e una parte di società bianconera avevano creduto. Da qui sono nati i primi problemi fra le parti che poi sono ingigantiti a causa dello stipendio del calciatore. Ora che l'ex Fiorentina si è reso conto che a Torino può ottenere tanto ma che soprattutto la Juve ha capito che difficilmente troverà di meglio del serbo, le cose potrebbero normalizzarsi. Inoltre la regia di Spalletti può incidere e da quello che so il toscano ha già suggerito tramite un ex dirigente bianconero, una formula di rinnovo differente ma che potrebbe convincere Vlahovic a restare".

Sabatini, uscendo dal tema Juventus, ha poi toccato un secondo argomento, quello dell'Inter e della famigerata Marotta League: "Molti mi domandano se esiste davvero. Io credo che il presidente nerazzurro sia il dirigente più importante e carismatico dell'intero calcio italiano, ma pensare che possa davvero influenzare arbitraggi, designazioni o partite intere è profondamente sbagliato. Quindi lasciate stare la Marotta League, cose che sono molto da social e che non esistono, ma guardate piuttosto quello che fa il dirigente dell'Inter. Vi accorgerete che parliamo di un professionista di altissimo livello, competente e non di uno che imbroglia".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'Marotta non può decidere i campionati? Dicevano lo stesso di Moggi'

Le parole di Sabatini sulla Marotta League hanno inevitabilmente acceso la discussione sul web: "Caro Sabatini vorrei porre una domanda ai tifosi rivali dell' Inter: se esistesse veramente la Marotta League, come mai l'Inter non ha vinto lo scudetto lo scorso anno?" scrive un utente. Un altro invece, sottolinea: "Marotta non può influenzare i campionati, strano lo dicevano anche di Moggi poi molto tempo dopo abbiamo scoperto altro...".