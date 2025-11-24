Allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria ha battuto per 1-0 la Juve Stabia nella tredicesima giornata di Serie B grazie a un rigore trasformato da Coda nel secondo tempo. Con questo risultato la squadra genovese abbandona l'ultimo posto in classifica, scavalcando Pescara e Spezia.

La cronaca del primo tempo

Più Sampdoria che Juve Stabia dopo i primi 15 minuti di gioco. La squadra di Gregucci insiste sulla trequarti avversaria con le accelerazioni di Cherubini e Giordano, i gialloblù si difendono bene e giocano soprattutto di rimessa. Al 18’ stacco imperioso di Coda in area di rigore, servito alla perfezione da Depaoli sull’out di destra, il colpo di testa, controllato da Confente, si spegne a lato.

Al 21’ grande occasione per gli ospiti: conclusione all’angolino, dal limite dell’area, di Candellone, Ghidotti si distende sulla destra e mette la palla in angolo. Al 28’ ci prova la Sampdoria con Cherubini, la conclusione potente dell’attaccante blucerchiato viene respinta da Ruggero in chiusura: sospiro di sollievo per gli ospiti. Al 30’ si rivede la Juve Stabia, Mosti, servito da Correia, apre troppo il sinistro e mette a lato da posizione favorevole. Coda calcia di controbalzo da lunga distanza al 38’, la conclusione sorvola la traversa della porta difesa da Confente. Dopo un minuto di recupero l’arbitro Zufferli manda le squadre negli spogliatoi.

La ripresa

Nel secondo tempo, subito Juve Stabia pericolosa al 46’ con Cacciamani, il destro del giovane esterno gialloblù si infrange sulla retroguardia blucerchiata.

Al 52’ gialloblu ancora pericolosi con Gabrielloni, Ghidotti devia in angolo la conclusione dell’ex Como. Al 55’, dopo consultazione Var, viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa: Coda trasforma dagli undici metri e porta in vantaggio la Samp. Al 67’ Pierobon dall’out di sinistra innesca in area Candellone, il colpo di testa dell’attaccante è debole e si spegne tra le braccia di Ghidotti. Al 72’ Cacciamani appostato sul secondo palo non riesce a spingere in rete l’angolo battuto da Maistro. La Juve Stabia si affaccia verso la porta blucerchiata con una punizione di Maistro dai 25 metri all’80’, il destro del trequartista è impreciso e sorvola la traversa. All’88’ Samp vicina al raddoppio con Giordano, il classe 2001 chiude troppo il sinistro e la sfera si spegne sul fondo.

Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Zufferli fischia la fine del match allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria ritrova la vittoria in campionato e sale a quota 10 punti in classifica.

Tabellino di Sampdoria-Juve Stabia

JUVE STABIA - Confente; Giorgini, Ruggero, Bellich; Carissoni (Baldi 91’), Correia, Leone (Maistro 63’), Mosti (De Pieri 91’), Cacciamani (Piscopo 80’); Gabrielloni (Pierobon 63’), Candellone.

A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Pierobon, Piscopo, Baldi, Stabile, De Pieri, Maistro, Mannini.

Allenatore: Ignazio Abate.

Indisponibili: Battistella, Burnete, Ciammaglichella, Duca, Morachioli, Varnier, Zuccon.

SAMPDORIA – Ghidotti; Depaoli (Pafundi 63’), Conti (Barak 74’), Giordano (Ioannou 74’), Hadzikanduic, Venuti, Benedetti (Casalino 86’), Bellemo (Ferri 86’), Coda, Cherubini, Vulikic.

A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Pdrola, Pafundi, Casalino, Ioannou, Narro, Barak.

Allenatore: Angelo Gregucci.

Indisponibili: Altare, Malanca, Abildgaard, Malagrida, Cuni, Riccio, Ricci, Ferrari, Henderson (squalificato).

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: Gabrielloni (Js) 58’; Depaoli (Samp) 58’; Giorgini (Js) 88’; De Pieri (Js) 98’.

Espulsi: Ruggero (Js) 56’.

Marcatori: Coda (Sampdoria) 55’.