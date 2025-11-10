La Serie A ritrova il suo pubblico, con spettatori in crescita dappertutto. Dopo anni complicati tra pandemia, restrizioni e stadi semivuoti, i tifosi sono tornati in massa sugli spalti negli ultimi anni e la stagione in corso sta regalando un colpo d’occhio straordinario: la media spettatori è salita a 31.798 presenze a partita, con un tasso medio di riempimento dell’87,86%. Numeri che parlano chiaro: la passione per il calcio italiano è più viva che mai.

Numeri eccellenti per la Juventus

In testa c’è la Juventus, che si gode il primato con il 99,01% di riempimento all’Allianz Stadium.

Praticamente ogni posto è occupato, a conferma del fortissimo legame tra i bianconeri e il proprio pubblico. Subito dietro spicca il Cagliari, che con il 96,71% dimostra come anche nelle piazze più piccole la spinta dei tifosi sia determinante. Terzo gradino del podio per il Milan, che con una media di 72.916 spettatori continua a riempire San Siro quasi ogni weekend.

Ma anche l’altra metà di Milano non è da meno: l’Inter si ferma di poco sotto, con 71.713 presenze e un riempimento del 94,70%. In pratica, lo stadio Meazza è sempre pieno, qualunque sia il colore delle bandiere. Ottimi dati anche per l’Atalanta (95,77%) e il Genoa (94,91%), due società che hanno saputo valorizzare il proprio territorio e la passione della loro gente.

Tra le grandi, Napoli e Roma confermano il trend positivo con percentuali oltre il 93%, ma con una precisazione importante: Napoli e Lazio non comunicano i dati ufficiali di affluenza, quindi le cifre riportate per i due club capitolini sono stime non ufficiali. In ogni caso, l’Olimpico rimane tra gli stadi più caldi d’Italia, capace di richiamare migliaia di tifosi ogni settimana.

Anche le “provinciali” si difendono bene: Lecce, Parma e Udinese superano l’80%, mentre Fiorentina, Bologna e Torino restano leggermente sotto ma con un seguito comunque importante. Più indietro Verona, Cremonese e Sassuolo, ma il segnale generale è chiaro: il calcio italiano è tornato ad attirare gente, famiglie e passione.

Il dato complessivo segna una crescita evidente rispetto alla scorsa stagione, quando la media era più bassa di circa il 10%. Un risultato che premia i club per gli investimenti fatti sugli stadi e sulla fan experience, ma anche i tifosi, sempre più protagonisti nel dare colore e calore alle partite.

Riempimento degli stadi in Serie A: la classifica generale si

Ecco la classifica completa del riempimento degli stadi di Serie A 2024/25:

Juventus – 99,01%

Cagliari – 96,71%

Milan – 96,29%

Atalanta – 95,77%

Genoa – 94,91%

Inter – 94,70%

Como – 93,53%

Napoli* – 93,48%

Roma – 93,03%

Pisa – 88,31%

Lecce – 84,37%

Parma – 84,00%

Udinese – 82,96%

Fiorentina – 81,43%

Bologna – 78,39%

Torino – 77,27%

Verona – 77,06%

Cremonese – 75,78%

Sassuolo – 70,60%

Lazio* – 68,06%

*dati non ufficiali