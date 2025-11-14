Il confronto tra le seconde divisioni di Italia e Inghilterra racconta una verità evidente: quando si parla di pubblico e media spettatori allo stadio, la Championship inglese domina senza discussioni. Analizzando i primi 25 club con più spettatori di media tra le Serie B di Italia e Inghilterra, emerge un divario profondo, sia in termini numerici sia di cultura sportiva.

La Championship inglese attira molti più spettatori della Serie B italiana grazie a stadi moderni, marketing efficace e forte identità locale. Solo poche piazze italiane invece riescono a superare i 10.000 spettatori.

La Serie B dovrebbe prendere esempio dagli inglesi per crescere in pubblico e appeal.

Championship: numeri incredibili di passione

Nel Regno Unito la presenza sugli spalti rappresenta un valore sociale e identitario. Gli stadi sono moderni, accessibili, curati nei dettagli; andare alla partita è un’esperienza piacevole e consolidata, non un lusso legato al blasone o alla categoria. La fidelizzazione del pubblico è altissima: retrocedere non significa perdere decine di migliaia di spettatori, e questo garantisce stabilità economica e un’atmosfera sempre vibrante.

In Italia, la Serie B, così come la Serie C, resta invece un prodotto con potenzialità enormi ma ancora inespresse. Le grandi piazze rispondono, come dimostrano Sampdoria, Palermo, Cesena, Bari , ma il resto del campionato fatica a costruire un rapporto continuativo con il pubblico.

Stadi obsoleti, poca progettualità nel match day e una minore cultura della partecipazione rendono più difficile colmare il gap. È proprio guardando al modello inglese che la Serie B italiana potrebbe trovare la chiave per crescere e valorizzarsi davvero: investire nelle strutture, vendere meglio il prodotto e riportare le famiglie allo stadio devono diventare priorità.

Classifica della top 25

La nota positiva è rappresentata dal Palermo: unica in questa particolare graduatoria. Classifica delle medie spettatori tra Serie B italiana e inglese (prime 25 posizioni)