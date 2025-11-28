In questa settimana certamente non sono mancate le novità in Serie C. Il Rimini Calcio naviga verso uno dei momenti più drammatici della sua storia: con la richiesta di liquidazione, la società rischia concretamente di sparire e di essere esclusa dal campionato di Serie C. Così, anche la partita in programma domenica contro Torres — già in calendario allo stadio “Neri” — è stata rinviata.

La situazione è precipitata in poche ore: dopo penalizzazioni, caos societario, ricorsi e debiti che ammontano a oltre 4 milioni di euro, i soci hanno deciso di ammainare bandiera bianca.

Un epilogo doloroso per una piazza che fino a pochi mesi fa guardava al rilancio e aveva vinto la Coppa Italia di Serie C, ma che ora deve fare i conti con la concreta possibilità che l’intera stagione venga cancellata.

Penalizzazioni in settimana

Nei giorni scorsi il Campobasso ha ricevuto una penalizzazione di 2 punti, a causa di ritardi nel pagamento di alcuni contributi Inps, giudicati “tardivi ma rateizzati”.

Il club ora ha perso alcune posizioni in classifica e attualmente ha 18 punti in classifica.

Nuovo esonero in Serie C

La Sambenedettese ha cambiato passo nel momento più inatteso. Nonostante una classifica in linea con l’obiettivo dichiarato a inizio anno, una salvezza serena dopo il ritorno in Serie C, la società ha deciso di sollevare dall'incarico Ottavio Palladini.

Una scelta che ha colto di sorpresa l’ambiente rossoblù, soprattutto perché maturata in una fase in cui la squadra, pur tra alti e bassi, stava mantenendo la rotta indicata dalla dirigenza.

Il ribaltone è arrivato al termine di un confronto definito “leale e costruttivo” tra il presidente Massi, il direttore sportivo De Angelis e l’allenatore. Al termine dell’incontro, però, la decisione: separazione immediata e nuova guida tecnica affidata ad interim a Marco Mancinelli e allo staff già in organico. Il club, nel comunicato ufficiale, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e ha ribadito il valore umano e professionale di Palladini, al quale è stata proposta una collocazione nell’area dirigenziale.

Un’offerta che testimonia la volontà di mantenere un legame con il tecnico.

Adesso toccherà a Mancinelli gestire la transizione e mantenere alta la fiducia a un gruppo che, per qualità e identità, ha dimostrato di poter raggiungere l’obiettivo salvezza senza affanni. Il futuro di Palladini, intanto, resta legato ai colori rossoblù: il club spera di reinserirlo in un ruolo societario.