Le emozioni della Liga tornano sul palcoscenico dell'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dove il Siviglia ospiterà l'Osasuna per una sfida della dodicesima giornata di campionato, in programma l'8 novembre alle 16:15.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Marcão, Azpilicueta, Gabriel Suazo, Carmona; Djibril Sow, Mendy; Peque, Rubén Vargas, Juanlu Sánchez; Akor Adams.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Catena, Boyomo, Juan Cruz, Moncayola, Abel Bretones; Moi Gómez, Iker Muñoz, Aimar Oroz; Víctor Muñoz, Raúl García.

Spain Flag
La Liga
Giornata 12
07/11/2025 21:00
Elche
VS
Real Sociedad
08/11/2025 14:00
Girona
VS
Alaves
08/11/2025 16:15
Sevilla
VS
Osasuna
08/11/2025 18:30
Atletico Madrid
VS
Levante
08/11/2025 21:00
Espanyol
VS
Villarreal
09/11/2025 14:00
Athletic Club
VS
Oviedo
09/11/2025 16:15
Rayo Vallecano
VS
Real Madrid
09/11/2025 18:30
Valencia
VS
Real Betis
09/11/2025 18:30
Mallorca
VS
Getafe
09/11/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Barcelona

Quote di Siviglia-Osasuna: i padroni di casa favoriti

Le quote dei bookmaker vedono il Siviglia leggermente favorito nella sfida di sabato.

William Hill propone il successo della formazione casalinga a 2.15, il pareggio a 3.10 e la vittoria degli ospiti a 3.40. Bet365 segue una tendenza simile, quotando la vittoria del Siviglia a 2.10, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno dell'Osasuna a 3.50. Questa leggera differenza nelle quote rende il Siviglia il candidato principale per portare a casa i tre punti, ma non si può certo sottovalutare la capacità dell'Osasuna di essere un cliente scomodo, soprattutto in trasferta.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Adams e Oroz sotto i riflettori

In vista del confronto, analizziamo le prestazioni di alcuni protagonisti che potrebbero determinare l'esito del match.

Tra questi, Akor Adams del Siviglia si sta rivelando una risorsa importante in avvio di stagione. Con 396 minuti giocati in 9 apparizioni, l'attaccante nigeriano ha già messo a segno 2 gol e fornito 1 assist, dimostrando un buon impatto anche come subentrante. Inoltre, la sua efficacia in attacco è sottolineata dai 10 tiri effettuati, di cui 6 nello specchio della porta.

Dal lato dell'Osasuna, Aimar Oroz spicca nel reparto offensivo, con un rating di 6.96 in 339 minuti giocati su 5 presenze. Pur non avendo ancora trovato la via della rete, il giovane attaccante ha contribuito al gioco con 139 passaggi complessivi e 7 chiave. Oroz, con la sua capacità di dribbling evidenziata da 10 tentativi di cui 3 riusciti, potrebbe rivelarsi un elemento cruciale per rompere l'equilibrio del match.
© RIPRODUZIONE VIETATA