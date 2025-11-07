Le emozioni della Liga tornano sul palcoscenico dell'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dove il Siviglia ospiterà l'Osasuna per una sfida della dodicesima giornata di campionato, in programma l'8 novembre alle 16:15.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Marcão, Azpilicueta, Gabriel Suazo, Carmona; Djibril Sow, Mendy; Peque, Rubén Vargas, Juanlu Sánchez; Akor Adams.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Catena, Boyomo, Juan Cruz, Moncayola, Abel Bretones; Moi Gómez, Iker Muñoz, Aimar Oroz; Víctor Muñoz, Raúl García.

Quote di Siviglia-Osasuna: i padroni di casa favoriti

Le quote dei bookmaker vedono il Siviglia leggermente favorito nella sfida di sabato.

William Hill propone il successo della formazione casalinga a 2.15, il pareggio a 3.10 e la vittoria degli ospiti a 3.40. Bet365 segue una tendenza simile, quotando la vittoria del Siviglia a 2.10, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno dell'Osasuna a 3.50. Questa leggera differenza nelle quote rende il Siviglia il candidato principale per portare a casa i tre punti, ma non si può certo sottovalutare la capacità dell'Osasuna di essere un cliente scomodo, soprattutto in trasferta.

Le statistiche dei giocatori chiave: Adams e Oroz sotto i riflettori

In vista del confronto, analizziamo le prestazioni di alcuni protagonisti che potrebbero determinare l'esito del match.

Tra questi, Akor Adams del Siviglia si sta rivelando una risorsa importante in avvio di stagione. Con 396 minuti giocati in 9 apparizioni, l'attaccante nigeriano ha già messo a segno 2 gol e fornito 1 assist, dimostrando un buon impatto anche come subentrante. Inoltre, la sua efficacia in attacco è sottolineata dai 10 tiri effettuati, di cui 6 nello specchio della porta.

Dal lato dell'Osasuna, Aimar Oroz spicca nel reparto offensivo, con un rating di 6.96 in 339 minuti giocati su 5 presenze. Pur non avendo ancora trovato la via della rete, il giovane attaccante ha contribuito al gioco con 139 passaggi complessivi e 7 chiave. Oroz, con la sua capacità di dribbling evidenziata da 10 tentativi di cui 3 riusciti, potrebbe rivelarsi un elemento cruciale per rompere l'equilibrio del match.