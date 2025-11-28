L'attesissimo derby di Siviglia tra il Siviglia e il Real Betis si terrà domenica 30 novembre alle 16:15 presso l'iconico Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Sfida valida per la quattordicesima giornata della Liga 2025/26, una partita calda che promette spettacolo e passione. I due giganti andalusi si affronteranno in un match che potrebbe influenzare in modo significativo il loro cammino stagionale. Si annuncia battaglia, mentre le due tifoserie sono già in fermento nella splendida cornice della città di Siviglia, pronta a risplendere sotto il sole d’autunno.

Le quote del Derby di Siviglia

Secondo i principali bookmaker, il Real Betis parte favorito: William Hill quota il successo degli ospiti a 2.38, mentre la vittoria del Siviglia è valutata a 2.90 con il pareggio fermo a 3.25. Anche Bet365 conferma le tendenze, offrendo una quota di 2.40 per una vittoria del Betis, contro il 3.00 per il Siviglia e un 3.30 per il segno X.

Un chiaro segnale di come il Betis, quest’anno, sia percepito come una squadra in grado di espugnare il 'Sánchez-Pizjuán'.

Le statistiche dei protagonisti del derby

Lucien Agoumé: la solidità del centrocampo sivigliano

Lucien Agoumé, giovane talento del Siviglia, ha mostrato una prestazione decorosa nel corso di questa stagione di Liga.

In 10 presenze, ha realizzato 1 gol e fornito un assist, evidenziando la sua capacità di contribuire sia in fase difensiva che d’attacco. Con 386 passaggi totali, si è dimostrato un elemento irrinunciabile nel collettivo andaluso, anche se il numero di duelli persi suggerisce un margine di miglioramento.

Pablo Fornals: l’artefice delle trame del Betis

Pablo Fornals ha messo in mostra le sue doti da playmaker per il Real Betis, apparendo in tutte e 13 le partite finora disputate. Con 2 reti e 4 assist, è il motore del centrocampo betico, assicurando precisione nei passaggi con un totale di 715 e generando ben 26 passaggi chiave. La qualità tecnica e la visione di gioco di Fornals potrebbero rappresentare una vera spina nel fianco per la difesa del Siviglia.

C. Hernández: il bomber colombiano del Betis

Juan Camilo Hernández si è affermato come un uomo gol per il Betis con 5 reti in 13 partite. Il suo dinamismo ha regalato ai verdi e bianchi diverse iniziative offensive, accompagnate da una buona capacità di dribbling e un andamento costante nell’impegno. Questa sfida rappresenta un'ulteriore occasione per mostrare il suo valore davanti ai tifosi nel suggestivo teatro del Sánchez-Pizjuán.