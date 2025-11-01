L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus comincerà con qualche grattacapo di troppo. Alla vigilia dell’esordio ufficiale contro la Cremonese di Davide Di Nicola, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, il tecnico toscano dovrà infatti fare i conti con due assenze pesanti: Lloyd Kelly e soprattutto Kenan Yildiz.

Il difensore inglese, arrivato lo scorso gennaio per dare solidità e fisicità al reparto arretrato, è stato fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, mentre il talento turco resterà ai box per precauzione a causa dei fastidi al ginocchio che lo tormentano da un paio di settimane.

Una decisione presa dallo staff medico in via prudenziale, ma che priva Spalletti del suo giocatore più ispirato proprio all’inizio del nuovo corso.

Due assenze pesanti e un rebus tattico

Senza Yildiz, la Juventus perde non solo qualità e fantasia tra le linee, ma anche quella capacità di rompere gli equilibri che il classe 2005 ha dimostrato di possedere nonostante la giovane età. Spalletti, che da sempre predilige sistemi fluidi e offensivi, dovrà decidere se restare fedele all’impianto conosciuto dalla squadra o se iniziare da subito a imprimere la propria identità tattica.

La soluzione più conservativa potrebbe essere il ritorno al 3-5-2, modulo ben assimilato dal gruppo sotto la precedente gestione.

In questo caso, l’attacco verrebbe guidato da Vlahovic insieme a uno tra Jonathan David e Loïs Openda, coppia in grado di garantire profondità e presenza in area.

Diversamente, se Spalletti volesse da subito indirizzare la squadra verso la propria filosofia, la Juve potrebbe presentarsi allo “Zini” con un 4-3-3 più spallettiano: in difesa Rugani e Gatti al centro con Cambiaso e Kalulu sugli esterni, a centrocampo il trio Locatelli–Thuram–Koopmeiners, e in avanti Openda adattato a sinistra al posto di Yildiz, Conceicao sulla fascia opposta e una punta centrale a completare il tridente.

Un debutto da test vero

Contro una Cremonese organizzata, aggressiva e capace di sorprendere anche le big, la prima di Spalletti in bianconero si preannuncia tutt’altro che semplice.

Senza il suo talento più brillante e con una difesa da ridisegnare, il nuovo tecnico dovrà subito dimostrare la sua abilità nel trovare equilibrio e soluzioni rapide, qualità che hanno contraddistinto la sua carriera.

La Juventus di Spalletti, dunque, parte già con un piccolo esame: vincere nonostante le difficoltà, in un contesto ostico e con gli occhi di tutti puntati addosso. Perché un passo falso con la Cremonse, causerebbe non solo un ulteriore rallentamento in classifica della Juve, ma riaccenderebbe subito il fuoco delle polemiche sopite con il cambio di allenatore.