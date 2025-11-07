Tanta attesa, nel weekend tra il 7 e l'11 Novembre per le gare di Serie A, Serie B e Serie C. Ottima la prevendita per il big match della Serie A, Inter- Lazio, che si giocherá lunedì sera davanti a oltre settantamila spettatori. In cadetteria sono giá quasi duemila i tagliandi venduti nel settore ospiti di Cesena- Avellino e il numero è destinato a salire. Al Sud come sempre la passione non manca e i numeri di alcuni settori ospiti presentano tanti biglietti venduti. Di seguito tutti i numeri delle gare del weekend dalla Serie A alla Serie C (tra parentesi i numeri, in continuo aggiornamento, delle prevendite nei settori ospiti).

La legenda- come leggere i numeri

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.

Serie A

  • Pisa – Cremonese (300)
  • Como – Cagliari (340, fid., no gr.org.)
  • Lecce – Verona (vietata)
  • Juventus – Torino (950, no gr.org.)
  • Parma – Milan (3.500, s.o.)
  • Atalanta – Sassuolo (110)
  • Bologna – Napoli (2.500, v.res., no gr. org., s.o.)
  • Genoa – Fiorentina (800, s.o.)
  • Roma – Udinese (130)
  • Inter – Lazio (3.700)

Spettatori Serie B

  • Spezia – Bari (395)
  • Empoli – Catanzaro (210)
  • Frosinone – Modena (104)
  • Mantova – Padova (936, s.o.)
  • Reggiana – Entella (98)
  • Südtirol – Carrarese (104)
  • Juve Stabia – Palermo (38, viet.res.)
  • Venezia – Sampdoria (68, viet.res.)
  • Cesena – Avellino (1.912, fid.)
  • Pescara – Monza (116)

Serie C – Gir. A

  • Arzignano – Pergolettese (16)
  • Dolomiti Bellunesi – Cittadella (54)
  • Renate – Virtus Verona (0)
  • Pro Patria – Lumezzane (6)
  • Inter U23 – L.R. Vicenza (1.454)
  • Pro Vercelli – Triestina
  • Trento – Ospitaletto (0)
  • Brescia – Alcione Milano (0)
  • Giana Erminio – AlbinoLeffe
  • Novara – Lecco (350)

Girone B

  • Ascoli – Gubbio (48)
  • Campobasso – Sambenedettese (327)
  • Bra – Pineto (2)
  • Guidonia – Pontedera (1)
  • Pianese – Rimini (vietata)
  • Ravenna – Torres (23)
  • Juventus NG – Forlì (2, no gr.org.)
  • Perugia – Arezzo (viet. res.)
  • Carpi – Livorno (219)
  • Ternana – Vis Pesaro (14)

Spettatori Girone C

  • Cavese – Potenza (viet.res.)
  • Atalanta U23 – Giugliano
  • Trapani – Picerno (10)
  • Cosenza – Casarano (500, s.o.)
  • Catania – Altamura
  • Siracusa – Latina (15)
  • Monopoli – Casertana (vietata)
  • Sorrento – Audace Cerignola (viet.res.)
  • Foggia – Benevento (viet. res.)
  • Salernitana – Crotone (17)
