Tanta attesa, nel weekend tra il 7 e l'11 Novembre per le gare di Serie A, Serie B e Serie C. Ottima la prevendita per il big match della Serie A, Inter- Lazio, che si giocherá lunedì sera davanti a oltre settantamila spettatori. In cadetteria sono giá quasi duemila i tagliandi venduti nel settore ospiti di Cesena- Avellino e il numero è destinato a salire. Al Sud come sempre la passione non manca e i numeri di alcuni settori ospiti presentano tanti biglietti venduti. Di seguito tutti i numeri delle gare del weekend dalla Serie A alla Serie C (tra parentesi i numeri, in continuo aggiornamento, delle prevendite nei settori ospiti).
La legenda- come leggere i numeri
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.
Serie A
- Pisa – Cremonese (300)
- Como – Cagliari (340, fid., no gr.org.)
- Lecce – Verona (vietata)
- Juventus – Torino (950, no gr.org.)
- Parma – Milan (3.500, s.o.)
- Atalanta – Sassuolo (110)
- Bologna – Napoli (2.500, v.res., no gr. org., s.o.)
- Genoa – Fiorentina (800, s.o.)
- Roma – Udinese (130)
- Inter – Lazio (3.700)
Spettatori Serie B
- Spezia – Bari (395)
- Empoli – Catanzaro (210)
- Frosinone – Modena (104)
- Mantova – Padova (936, s.o.)
- Reggiana – Entella (98)
- Südtirol – Carrarese (104)
- Juve Stabia – Palermo (38, viet.res.)
- Venezia – Sampdoria (68, viet.res.)
- Cesena – Avellino (1.912, fid.)
- Pescara – Monza (116)
Serie C – Gir. A
- Arzignano – Pergolettese (16)
- Dolomiti Bellunesi – Cittadella (54)
- Renate – Virtus Verona (0)
- Pro Patria – Lumezzane (6)
- Inter U23 – L.R. Vicenza (1.454)
- Pro Vercelli – Triestina
- Trento – Ospitaletto (0)
- Brescia – Alcione Milano (0)
- Giana Erminio – AlbinoLeffe
- Novara – Lecco (350)
Girone B
- Ascoli – Gubbio (48)
- Campobasso – Sambenedettese (327)
- Bra – Pineto (2)
- Guidonia – Pontedera (1)
- Pianese – Rimini (vietata)
- Ravenna – Torres (23)
- Juventus NG – Forlì (2, no gr.org.)
- Perugia – Arezzo (viet. res.)
- Carpi – Livorno (219)
- Ternana – Vis Pesaro (14)
Spettatori Girone C
- Cavese – Potenza (viet.res.)
- Atalanta U23 – Giugliano
- Trapani – Picerno (10)
- Cosenza – Casarano (500, s.o.)
- Catania – Altamura
- Siracusa – Latina (15)
- Monopoli – Casertana (vietata)
- Sorrento – Audace Cerignola (viet.res.)
- Foggia – Benevento (viet. res.)
- Salernitana – Crotone (17)
