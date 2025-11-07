Tanta attesa, nel weekend tra il 7 e l'11 Novembre per le gare di Serie A, Serie B e Serie C. Ottima la prevendita per il big match della Serie A, Inter- Lazio, che si giocherá lunedì sera davanti a oltre settantamila spettatori. In cadetteria sono giá quasi duemila i tagliandi venduti nel settore ospiti di Cesena- Avellino e il numero è destinato a salire. Al Sud come sempre la passione non manca e i numeri di alcuni settori ospiti presentano tanti biglietti venduti. Di seguito tutti i numeri delle gare del weekend dalla Serie A alla Serie C (tra parentesi i numeri, in continuo aggiornamento, delle prevendite nei settori ospiti).

La legenda- come leggere i numeri

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity

Vietata/ Viet.= trasferta vietata

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.

Serie A

Pisa – Cremonese (300)

Como – Cagliari (340, fid., no gr.org.)

Lecce – Verona (vietata)

Juventus – Torino (950, no gr.org.)

Parma – Milan (3.500, s.o.)

Atalanta – Sassuolo (110)

Bologna – Napoli (2.500, v.res., no gr. org., s.o.)

Genoa – Fiorentina (800, s.o.)

Roma – Udinese (130)

Inter – Lazio (3.700)

Spettatori Serie B

Spezia – Bari (395)

Empoli – Catanzaro (210)

Frosinone – Modena (104)

Mantova – Padova (936, s.o.)

Reggiana – Entella (98)

Südtirol – Carrarese (104)

Juve Stabia – Palermo (38, viet.res.)

Venezia – Sampdoria (68, viet.res.)

Cesena – Avellino (1.912, fid.)

Pescara – Monza (116)

Serie C – Gir. A

Arzignano – Pergolettese (16)

Dolomiti Bellunesi – Cittadella (54)

Renate – Virtus Verona (0)

Pro Patria – Lumezzane (6)

Inter U23 – L.R. Vicenza (1.454)

Pro Vercelli – Triestina

Trento – Ospitaletto (0)

Brescia – Alcione Milano (0)

Giana Erminio – AlbinoLeffe

Novara – Lecco (350)

Girone B

Ascoli – Gubbio (48)

Campobasso – Sambenedettese (327)

Bra – Pineto (2)

Guidonia – Pontedera (1)

Pianese – Rimini (vietata)

Ravenna – Torres (23)

Juventus NG – Forlì (2, no gr.org.)

Perugia – Arezzo (viet. res.)

Carpi – Livorno (219)

Ternana – Vis Pesaro (14)

Spettatori Girone C