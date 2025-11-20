Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano nella giornata di oggi dalla Continassa, lo stallo fra la Juventus e Kenan Yildiz per il rinnovo del contratto del turco non dipenderebbe solo da una divergenza economica fra le parti ma anche per la richiesta del classe 2005 di garanzie tecniche solide.

Juventus, Yildiz e lo stallo sul rinnovo dovuto alle richieste di garanzie tecniche fatte dal turco

La trattativa per il rinnovo tra la Juventus e Kenan Yildiz, finora bloccata, starebbe assumendo contorni più complessi di quanto inizialmente apparisse.

Se fino a poco tempo fa il nodo sembrava esclusivamente economico, con l’entourage del giovane talento turco che chiederebbe circa 5 milioni di euro più bonus, mentre la società bianconera ne offrirebbe 4, ora filtrano indicazioni su un nuovo elemento di peso che potrebbe rallentare l’accordo.

Secondo indiscrezioni odierne, Yildiz vorrebbe maggiori garanzie sulle ambizioni della Juventus per il prossimo futuro. Non si tratterebbe più solo di una “richiesta di stipendio”, ma di un vero e proprio vincolo morale: il giocatore, spettatore fino a oggi delle continue turbolenze dirigenziali bianconere, desidererebbe legarsi a una squadra che non solo lo ricompensi adeguatamente, ma che abbia la volontà e la capacità di competere seriamente ai massimi livelli.

L’ipotesi che sta emergendo è che il numero 10 voglia investire il suo presente in una Juventus stabile, ambiziosa e soprattutto coerente. Con il susseguirsi dei cambiamenti alla Continassa, dal nuovo amministratore delegato Damien Comolli, alle riorganizzazioni nello staff dirigenziale, Yildiz apparirebbe preoccupato da un progetto sportivo non ancora sufficientemente solido.

Guardando allo stesso tempo la posizione della Juventus, è altrettanto doveroso sottolineare come il club bianconero sia attualmente legato al talento classe 2005 per altri 4 anni. Un motivo logico per non far trapelare ansie eccessive e per gestire la situazione con il numero 10 con estrema calma. D'altronde il tempo, almeno questa volta, è dalla parte della vecchia signora.

Juventus, tanti club sulle tracce di Yildiz

La Juventus con Chiellini starebbe quindi cercando di far rientrare l'allarme Yildiz con cautela, avendo allo stesso tempo la consapevolezza delle pretendenti che potrebbero presto bussare alla porta della Continassa per portare via l'asso turco. Il classe 2005 infatti, piacerebbe a diverse big della Premier League, fra cui si spiccherebbero Chelsea e Arsenal. Anche in Bundesliga Yildiz conterebbe diversi estimatori, uno su tutti il Bayern Monaco, società tedesca rea di aver cresciuto calcisticamente l'attaccante e di non averlo trattenuto.