Il prossimo 9 novembre alle ore 17:30, la MHPArena di Stoccarda sarà il teatro dell'attesissima sfida tra Stoccarda e Augsburg, valida per la decima giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Stoccarda-FC Augsburg

Lo Stoccarda dovrebbe schierarsi con un classico 3-5-2, affidando la porta a Nübel e una linea difensiva composta da Julian Chabot, Hendriks e Luca Jaquez. Il centrocampo a cinque vedrà protagonisti Stiller, Karazor ed El Khannouss, supportati sulle fasce da Mittelstädt e Vagnoman. In attacco, spazio alla coppia Führich-Undav.

Dall'altro lato, l'Augsburg dovrebbe rispondere con un modulo più difensivo 5-4-1. Tra i pali Dahmen, davanti a una difesa folta con Matsima, Banks, Schlotterbeck, Fellhauer e Giannoulis. A centrocampo agiranno Massengo, Rexhbecaj, Claude-Maurice e Fabian Rieder, mentre Mert Kömür sarà l'unico riferimento offensivo.

Quote di Stoccarda-FC Augsburg: Stoccarda favorito dai bookmaker

Secondo i principali bookmaker, lo Stoccarda parte favorito per questo confronto.

William Hill quota la vittoria interna a 1.50, il pareggio a 4.33 e il successo ospite a 5.00. Anche Bet365 conferma la tendenza, offrendo il segno 1 a 1.55, il pareggio a 4.33 e la vittoria dell'Augsburg a 5.75.

Le statistiche dei giocatori chiave di Stoccarda e Augsburg

Bilal El Khannouss, giovane centrocampista del Stoccarda, è uno dei giocatori da tenere d'occhio.

Nonostante la giovane età, ha già collezionato 7 presenze in questa stagione, di cui 6 da titolare, accumulando 548 minuti di gioco. Con una valutazione media di 7.06, ha segnato 2 gol e regalato un assist, dimostrando di essere un elemento cruciale nel centrocampo della formazione di casa.

Per l'Augsburg, il giovane attaccante Mert Kömür si presenta come il pericolo principale. Con 8 presenze e 621 minuti giocati, ha messo a segno 2 reti e fornito 2 assist, mostrando un buon potenziale offensivo anche in una squadra che spesso difende a oltranza.