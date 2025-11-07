Il prossimo 9 novembre alle ore 17:30, la MHPArena di Stoccarda sarà il teatro dell'attesissima sfida tra Stoccarda e Augsburg, valida per la decima giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Stoccarda-FC Augsburg

Lo Stoccarda dovrebbe schierarsi con un classico 3-5-2, affidando la porta a Nübel e una linea difensiva composta da Julian Chabot, Hendriks e Luca Jaquez. Il centrocampo a cinque vedrà protagonisti Stiller, Karazor ed El Khannouss, supportati sulle fasce da Mittelstädt e Vagnoman. In attacco, spazio alla coppia Führich-Undav.

Dall'altro lato, l'Augsburg dovrebbe rispondere con un modulo più difensivo 5-4-1. Tra i pali Dahmen, davanti a una difesa folta con Matsima, Banks, Schlotterbeck, Fellhauer e Giannoulis. A centrocampo agiranno Massengo, Rexhbecaj, Claude-Maurice e Fabian Rieder, mentre Mert Kömür sarà l'unico riferimento offensivo.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Stoccarda-FC Augsburg: Stoccarda favorito dai bookmaker

Secondo i principali bookmaker, lo Stoccarda parte favorito per questo confronto.

William Hill quota la vittoria interna a 1.50, il pareggio a 4.33 e il successo ospite a 5.00. Anche Bet365 conferma la tendenza, offrendo il segno 1 a 1.55, il pareggio a 4.33 e la vittoria dell'Augsburg a 5.75.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Le statistiche dei giocatori chiave di Stoccarda e Augsburg

Bilal El Khannouss, giovane centrocampista del Stoccarda, è uno dei giocatori da tenere d'occhio.

Nonostante la giovane età, ha già collezionato 7 presenze in questa stagione, di cui 6 da titolare, accumulando 548 minuti di gioco. Con una valutazione media di 7.06, ha segnato 2 gol e regalato un assist, dimostrando di essere un elemento cruciale nel centrocampo della formazione di casa.

Per l'Augsburg, il giovane attaccante Mert Kömür si presenta come il pericolo principale. Con 8 presenze e 621 minuti giocati, ha messo a segno 2 reti e fornito 2 assist, mostrando un buon potenziale offensivo anche in una squadra che spesso difende a oltranza.
