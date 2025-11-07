Il palcoscenico è pronto al Stadium of Light di Sunderland, dove l'8 novembre, alle ore 18:30, si terrà la sfida di Premier League tra il Sunderland e l'Arsenal.

Le probabili formazioni di Sunderland-Arsenal

Sunderland (3-4-3): Robin Roefs; Ballard, Geertruida, Mukiele; Noah Sadiki, Granit Xhaka, Reinildo, Trai Hume; Enzo Le Fée, Isidor, Traoré.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Gabriel Magalhães, Saliba, Calafiori, Jurriën Timber; Zubimendi, Declan Rice, Eze; Trossard, Mikel Merino, Bukayo Saka.

Quote di Sunderland-Arsenal: i Gunners nettamente favoriti

I principali bookmaker danno come favorita l'Arsenal per una netta vittoria: William Hill quota la vittoria ospite a 1.40, il pareggio a 4.33 e il successo interno del Sunderland a 8.00.

Anche Bet365 offre una linea simile, con il 2 a 1.38, il pareggio a 5.00 e il trionfo dei Black Cats a 7.50.

Le statistiche dei giocatori chiave della sfida

Tra i protagonisti da tenere d'occhio nel Sunderland c'è Enzo Le Fée, che nonostante una valutazione media di 6.76 ha mostrato un buon impatto a centrocampo con 247 passaggi completati e 22 tackle effettuati in 9 presenze complessive.

Wilson Isidor rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie grazie ai suoi 4 gol in 10 presenze, supportato da 16 tiri totali di cui 7 nello specchio della porta.

In attacco, il veterano Bertrand Traoré potrebbe rivelarsi decisivo pur non avendo ancora trovato il gol; la sua agilità è sottolineata dai 9 dribbling riusciti sui 12 tentati.

Per l'Arsenal, il giovane e talentuoso Bukayo Saka si distingue con grande prolificità: ha raccolto 2 gol e inviato 8 passaggi chiave, confermandosi sempre più un elemento insostituibile della formazione londinese.

Infine, Mikel Merino, sebbene non sia sempre partito titolare, ha dato un notevole contributo con 123 passaggi in sole 9 presenze e una precisione nei passaggi chiave che impreziosisce il suo compito in campo.