Il palcoscenico è pronto al Stadium of Light di Sunderland, dove l'8 novembre, alle ore 18:30, si terrà la sfida di Premier League tra il Sunderland e l'Arsenal.

Le probabili formazioni di Sunderland-Arsenal

Sunderland (3-4-3): Robin Roefs; Ballard, Geertruida, Mukiele; Noah Sadiki, Granit Xhaka, Reinildo, Trai Hume; Enzo Le Fée, Isidor, Traoré.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Gabriel Magalhães, Saliba, Calafiori, Jurriën Timber; Zubimendi, Declan Rice, Eze; Trossard, Mikel Merino, Bukayo Saka.

England Flag
Premier League
Giornata 11
08/11/2025 13:30
Tottenham
VS
Manchester United
08/11/2025 16:00
Everton
VS
Fulham
08/11/2025 16:00
West Ham
VS
Burnley
08/11/2025 18:30
Sunderland
VS
Arsenal
08/11/2025 21:00
Chelsea
VS
Wolves
09/11/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Brighton
09/11/2025 15:00
Brentford
VS
Newcastle
09/11/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Leeds
09/11/2025 15:00
Aston Villa
VS
Bournemouth
09/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Liverpool

Quote di Sunderland-Arsenal: i Gunners nettamente favoriti

I principali bookmaker danno come favorita l'Arsenal per una netta vittoria: William Hill quota la vittoria ospite a 1.40, il pareggio a 4.33 e il successo interno del Sunderland a 8.00.

Anche Bet365 offre una linea simile, con il 2 a 1.38, il pareggio a 5.00 e il trionfo dei Black Cats a 7.50.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
10
8
1
1
18 / 3
15
25
W
W
W
W
W
2
Manchester City
10
6
1
3
20 / 8
12
19
W
L
W
W
W
3
Liverpool
10
6
0
4
18 / 14
4
18
W
L
L
L
L
4
Sunderland
10
5
3
2
12 / 8
4
18
D
W
W
L
W
5
Bournemouth
10
5
3
2
17 / 14
3
18
L
W
D
W
D
6
Tottenham
10
5
2
3
17 / 8
9
17
L
W
L
W
D
7
Chelsea
10
5
2
3
18 / 11
7
17
W
L
W
W
L
8
Manchester United
10
5
2
3
17 / 16
1
17
D
W
W
W
L
9
Crystal Palace
10
4
4
2
14 / 9
5
16
W
L
D
L
W
10
Brighton
10
4
3
3
17 / 15
2
15
W
L
W
D
W
11
Aston Villa
10
4
3
3
9 / 10
-1
15
L
W
W
W
W
12
Brentford
10
4
1
5
14 / 16
-2
13
L
W
W
L
W
13
Newcastle
10
3
3
4
10 / 11
-1
12
L
W
L
W
L
14
Everton
10
3
3
4
10 / 13
-3
12
D
L
L
W
D
15
Fulham
10
3
2
5
12 / 14
-2
11
W
L
L
L
L
16
Leeds
10
3
2
5
9 / 17
-8
11
L
W
L
L
D
17
Burnley
10
3
1
6
12 / 19
-7
10
L
W
W
L
L
18
West Ham
10
2
1
7
10 / 21
-11
7
W
L
L
L
D
19
Nottingham Forest
10
1
3
6
7 / 19
-12
6
D
L
L
L
L
20
Wolves
10
0
2
8
7 / 22
-15
2
L
L
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave della sfida

Tra i protagonisti da tenere d'occhio nel Sunderland c'è Enzo Le Fée, che nonostante una valutazione media di 6.76 ha mostrato un buon impatto a centrocampo con 247 passaggi completati e 22 tackle effettuati in 9 presenze complessive.

Wilson Isidor rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie grazie ai suoi 4 gol in 10 presenze, supportato da 16 tiri totali di cui 7 nello specchio della porta.

In attacco, il veterano Bertrand Traoré potrebbe rivelarsi decisivo pur non avendo ancora trovato il gol; la sua agilità è sottolineata dai 9 dribbling riusciti sui 12 tentati.

Per l'Arsenal, il giovane e talentuoso Bukayo Saka si distingue con grande prolificità: ha raccolto 2 gol e inviato 8 passaggi chiave, confermandosi sempre più un elemento insostituibile della formazione londinese.

Infine, Mikel Merino, sebbene non sia sempre partito titolare, ha dato un notevole contributo con 123 passaggi in sole 9 presenze e una precisione nei passaggi chiave che impreziosisce il suo compito in campo.
