Secondo quanto riferito a Cronache di spogliatoio dal giornalista Riccardo Trevisani, il Milan avrebbe vinto il derby contro l'Inter per 0 a 1 non per meriti strategici del proprio tecnico ma esclusivamente per gli interventi salva risultato del portiere rossoneri Mike Maignan.

Riccardo Trevisani punge Allegri: 'Senza Maignan la partita finisce 3 a 0 per l'Inter, quindi non vedo un merito di Allegri'

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio del derby di Milano vinto dai rossoneri per 1 a 0: "Senza Maignan che ha parato tutto finiesce 3-0, ma di che parliamo?

Cioè dov'è il merito di Allegri? Non me la sento di prendermela con Chivu per il cambio di Lautaro e non ho voglia di criticarlo se la sua squadra non riesce a segnare ne un penalty ne tutte le altre azioni che ha creato nel corso della gara. Non me la sento di prendermela con Chivu se Maignan è un alieno e il suo portiere".

Ancora Trevisani: "Il Milan con Rabiot non prende gol? In realtà i gol li aveva presi, è il portiere rossonero che essendo un marziano gli ha evitato di subire reti. Il Milan fa una grande partita con il Napoli ed è l'unico dei big match in cui gioca davvero bene. All'Olimpico e contro i giallorossi ha faticato a reggere il campo nella prima mezz'ora e con l'Inter per quasi un'ora non vede la palla, salvo poi trovare il gol di Pulisic".

Trevisani ha concluso: "Con questo voglio dire che non possiamo essere schiavi e figli sempre del risultato, perché io a Milan-Napoli vedo una preparazione, vedo un attacco, vedo una squadra squadra che gioca, vedo una squadra che crea una squadra che segna sullo 0-0. Con la Roma e con l'Inter ho visto qualcosa del Milan solo dopo che è passato in vantaggio. Ci tengo a dire queste cose perché con le grandi puoi permetterti di giocare di rimessa, ma è con le piccole che devi mostrare di saper giocare a calcio e mi sembra che il Milan in quei casi abbia faticato e non poco".

I tifosi rispondono a Trevisani: 'Da Milanista sono d'accordo, siamo stati fortunati'

Le parole di Trevisani hanno acceso la discussione sul web: "Ormai è un copione consolidato: l’Inter domina e poi perde.

Beh a questo punto bisogna smettere di parlare di sfortuna. Se sono una o due partite così ok: ma se è un leitmotiv da 4 anni, come testimoniano i giornali e giornalisti, allora…" scrive un utente su X. Un altro sottolinea: "Da milanista sono d'accordo con Trevisani, questa è stata una gran bella botta di fortuna ma il calcio è bello anche per questo".

Infine un tifoso evidenzia: "Capisco il discorso, ma a parti invertite avrebbe parlato di concretezza e cattiveria mancata dei giocatori di Allegri".