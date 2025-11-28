Nel cuore della stagione della Bundesliga 2025/26, il 29 novembre alle 15:30, l’Union Berlino accoglierà l'Heidenheim allo Stadion An der Alten Försterei, situato nel suggestivo distretto di Köpenick, a Berlino.

Quote di Union Berlino-Heidenheim: favoriti i padroni di casa

Secondo gli analisti, i padroni di casa sono favoriti.

William Hill quota il successo dell’Union Berlino a 1.62, mentre il pareggio è a 3.80 e una vittoria esterna dell'Heidenheim a 4.80. Quote simili si trovano su Bet365, che offre l'Union vincente a 1.67, con il segno "X" valutato a 4.00 e i tre punti per gli ospiti quotati a 5.00.

Le statistiche chiave dei giocatori in campo

Ilyas Ansah, giovanissimo talento dell'Union Berlino, si è messo in luce in questa stagione con 4 reti in 11 presenze.

Con una media di 6.96, il ventunenne di Lüdenscheid ha mostrato grande efficacia sotto porta, avendo centrato il bersaglio in 7 occasioni sulle 12 tentate. Nonostante la giovane età, Ansah vanta già un discreto numero di presenze e minuti, con 761 nelle gambe.

Oliver Burke, altro attaccante dell’Union, ha contribuito con 3 gol in 10 partite e mantiene una costante presenza in campo, sia partendo da titolare che entrando a partita in corso. Con 89 passaggi completi, segna una dichiarata capacità di giocare per la squadra e creare situazioni di pericolo.

A contrastare l'offensiva berlinese, l'Heidenheim farà affidamento su Adrian Beck. Il centrocampista tedesco vantava una precisione nel dribbling con un successo di 9 su 17 tentativi, oltre a gestire bene il ritmo di gioco con 172 passaggi.

Non da meno è Mathias Honsak, attaccante austriaco che, pur a secco di gol, ha dimostrato dinamismo con l'elevato numero di dribbling tentati (7 riusciti su 15) e una buona capacità di aiutare la squadra nelle fasi difensive.