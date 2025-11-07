Il London Stadium di Londra sarà il palcoscenico dove il West Ham ospiterà il Burnley l'8 novembre alle 16:00, in un'altra appassionante sfida della Premier League 2025.

Le probabili formazioni di West Ham-Burnley

Sul fronte delle formazioni, il West Ham dovrebbe schierarsi con un collaudato 4-3-3. Tra i pali ci sarà Aréola, mentre la linea difensiva vedrà protagonista Todibo, Max Kilman, Diouf e Wan-Bissaka. A centrocampo si posizioneranno Freddie Potts, Paquetá e Mateus Fernandes. In attacco, la velocità e il dinamismo di Summerville e Bowen supporteranno la punta centrale Callum Wilson.

Il Burnley, invece, opterà probabilmente per un più prudente 5-4-1. Dúbravka difenderà la porta, mentre la retroguardia sarà strutturata con Tuanzebe, Laurent, Estève, Walker e Hartman. A centrocampo Florentino e Cullen cercheranno di controllare il ritmo, supportati sugli esterni da Jaidon Anthony e Ugochukwu. L’unica punta sarà Zian Flemming, chiamato a trovare spazi tra le maglie della difesa londinese.

Quote di West Ham-Burnley: Hammers favoriti

Le quote dei bookmaker indicano la squadra di casa come favorita.

William Hill quota la vittoria del West Ham a 2.00, il pareggio a 3.40 e il successo del Burnley a 3.70. Quote simili anche da Bet365, che offre il successo degli Hammers a 1.90, mentre il pareggio è quotato a 3.60 e una vittoria esterna dei Clarets raggiunge un interessante 4.00. Queste valutazioni riflettono la fiducia nei confronti della formazione di casa nell'ottenere i tre punti contro una squadra ospite desiderosa di ribaltare i pronostici.

Statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti attesi per il West Ham, Jarrod Bowen merita una menzione speciale.

L'attaccante inglese, in questa stagione, ha già collezionato 10 presenze nella Premier League con un totale di 900 minuti giocati. Con 3 reti e 1 assist, Bowen si è dimostrato essenziale nel reparto offensivo degli Hammers, con una valutazione media di 7.00.

Crysencio Summerville, altro nome importante per il West Ham, sta vivendo un'annata interessante con 8 presenze di cui 7 da titolare. Nonostante non abbia ancora segnato, il suo contributo in termini di assist (1) e passaggi chiave (4) non passa inosservato. Ha dimostrato una buona abilità nei dribbling, con un tasso di successo quasi del 50% (11 su 22 tentativi).

Un occhio particolare va anche all'esperto attaccante Callum Wilson, che pur avendo accumulato solo 298 minuti giocati, ha già trovato la via del gol una volta.

Wilson si distingue per la sua capacità di assumere un ruolo determinante quando chiamato in causa, con 6 tiri in porta su 8 tentativi totali.

Nel Burnley, Zian Flemming e Lesley Ugochukwu sono le colonne portanti del centrocampo. Flemming ha messo a segno 2 gol in 7 apparizioni mentre Ugochukwu ha mostrato la sua solidità difensiva, con 17 tackle e 3 blocchi nelle sue 9 apparizioni in campionato. Con statistiche che rispecchiano qualità difensive e offensive, questi giocatori saranno sicuramente centrali nel piano di Sean Dyche per affrontare il West Ham.