Il West Ham ospiterà il Liverpool al London Stadium di Londra domenica 30 novembre, alle ore 15:05, per la tredicesima giornata di Premier League 2025/26.

England Flag
Premier League
Giornata 13
29/11/2025 16:00
Manchester City
VS
Leeds
29/11/2025 16:00
Brentford
VS
Burnley
29/11/2025 16:00
Sunderland
VS
Bournemouth
29/11/2025 18:30
Everton
VS
Newcastle
29/11/2025 21:00
Tottenham
VS
Fulham
30/11/2025 13:00
Crystal Palace
VS
Manchester United
30/11/2025 15:05
West Ham
VS
Liverpool
30/11/2025 15:05
Nottingham Forest
VS
Brighton
30/11/2025 15:05
Aston Villa
VS
Wolves
30/11/2025 17:30
Chelsea
VS
Arsenal

Quote di West Ham-Liverpool: ospiti favoriti dai bookmaker

I bookmaker indicano il Liverpool come favorito per il match del London Stadium.

William Hill quota la vittoria esterna dei Reds a 1.73, mentre il successo del West Ham è dato a 4.00, con lo stesso bookmaker che offre il pareggio a 4.00. Bet365 riserva quote simili, con la vittoria del Liverpool sempre fissata a 1.73, il pareggio a 4.20 e il successo dei padroni di casa leggermente più alto a 4.33.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
12
9
2
1
24 / 6
18
29
W
D
W
W
W
2
Chelsea
12
7
2
3
23 / 11
12
23
W
W
W
L
W
3
Manchester City
12
7
1
4
24 / 10
14
22
L
W
W
L
W
4
Aston Villa
12
6
3
3
15 / 11
4
21
W
W
L
W
W
5
Crystal Palace
12
5
5
2
16 / 9
7
20
W
D
W
L
D
6
Brighton
12
5
4
3
19 / 16
3
19
W
D
W
L
W
7
Sunderland
12
5
4
3
14 / 11
3
19
L
D
D
W
W
8
Bournemouth
12
5
4
3
19 / 20
-1
19
D
L
L
W
D
9
Tottenham
12
5
3
4
20 / 14
6
18
L
D
L
W
L
10
Manchester United
12
5
3
4
19 / 19
0
18
L
D
D
W
W
11
Everton
12
5
3
4
13 / 13
0
18
W
W
D
L
L
12
Liverpool
12
6
0
6
18 / 20
-2
18
L
L
W
L
L
13
Brentford
12
5
1
6
18 / 19
-1
16
L
W
L
W
W
14
Newcastle
12
4
3
5
13 / 15
-2
15
W
L
L
W
L
15
Fulham
12
4
2
6
13 / 16
-3
14
W
L
W
L
L
16
Nottingham Forest
12
3
3
6
13 / 20
-7
12
W
W
D
L
L
17
West Ham
12
3
2
7
15 / 25
-10
11
D
W
W
L
L
18
Leeds
12
3
2
7
11 / 22
-11
11
L
L
L
W
L
19
Burnley
12
3
1
8
14 / 24
-10
10
L
L
L
W
W
20
Wolves
12
0
2
10
7 / 27
-20
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave attesi in campo

Jarrod Bowen, l'attaccante del West Ham, ha finora realizzato 3 gol in 12 presenze, con una precisione di tiro notevole, con 12 conclusioni nello specchio su 19 tentativi.

Il suo apporto difensivo non è da sottovalutare, con 10 tackle e 8 intercetti completati.

Cody Gakpo del Liverpool ha collezionato 3 reti e 2 assist in 12 apparizioni. Il suo impatto sulla fase offensiva è significativo, come testimoniano i suoi 22 passaggi chiave. Mohamed Salah, egiziano dei Reds, non è da meno con 4 gol e 2 assist, corroborati da ben 344 passaggi completati, cementando il suo ruolo cardine nel gioco.

Un occhio di riguardo va inoltre a Callum Wilson fra le fila degli Hammers, il quale ha già messo a segno 4 reti, dimostrando una freddezza notevole sotto porta in soli 421 minuti giocati.
