Il West Ham ospiterà il Liverpool al London Stadium di Londra domenica 30 novembre, alle ore 15:05, per la tredicesima giornata di Premier League 2025/26.

Quote di West Ham-Liverpool: ospiti favoriti dai bookmaker

I bookmaker indicano il Liverpool come favorito per il match del London Stadium.

William Hill quota la vittoria esterna dei Reds a 1.73, mentre il successo del West Ham è dato a 4.00, con lo stesso bookmaker che offre il pareggio a 4.00. Bet365 riserva quote simili, con la vittoria del Liverpool sempre fissata a 1.73, il pareggio a 4.20 e il successo dei padroni di casa leggermente più alto a 4.33.

Le statistiche dei giocatori chiave attesi in campo

Jarrod Bowen, l'attaccante del West Ham, ha finora realizzato 3 gol in 12 presenze, con una precisione di tiro notevole, con 12 conclusioni nello specchio su 19 tentativi.

Il suo apporto difensivo non è da sottovalutare, con 10 tackle e 8 intercetti completati.

Cody Gakpo del Liverpool ha collezionato 3 reti e 2 assist in 12 apparizioni. Il suo impatto sulla fase offensiva è significativo, come testimoniano i suoi 22 passaggi chiave. Mohamed Salah, egiziano dei Reds, non è da meno con 4 gol e 2 assist, corroborati da ben 344 passaggi completati, cementando il suo ruolo cardine nel gioco.

Un occhio di riguardo va inoltre a Callum Wilson fra le fila degli Hammers, il quale ha già messo a segno 4 reti, dimostrando una freddezza notevole sotto porta in soli 421 minuti giocati.