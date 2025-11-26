Secondo quanto riferito a TMW Radio dal giornalista Ivan Zazzaroni, tra Matias Soulé della Roma e Kenan Yildiz della Juventus, colui che è veramente destinato a diventare un campione è in realtà Nico Paz, trequartista argentino in forza al Como.

Ivan Zazzaroni: 'Soulé e Yildiz sono promettenti, ma il vero fenomeno è Nico Paz'

Il giornalista Ivan Zazzaroni è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio e parlando dei migliori talenti presenti nel campionato italiano ha detto: "Soulé è cresciuto, ma è terzo. Yildiz è cresciuto, ha grande potenziale, ma quando vedo giocare Paz divento matto.

Mi piace la semplicità con cui gioca, come lotta, ha una completezza incredibile. Yildiz è un ragazzo di grande equilibrio e gli auguro di crescere davvero tanto, ma Paz è destinato a diventare un fenomeno".

Zazzaroni ha poi evidenziato come Matías Soulé stia attraversando un periodo particolarmente positivo, pur ritenendo necessario che il giocatore entri più frequentemente in area di rigore. A suo avviso, Yildiz potrà beneficiare in modo significativo del lavoro con Spalletti, così come il giallorosso, che potrà ulteriormente maturare sotto la guida di Gasperini. Zazzaroni ha sottolineato che esistono allenatori capaci di far evolvere i calciatori, inducendoli a trovare nuove soluzioni e varianti di gioco; in tal senso, ha osservato come Soulé stia iniziando a diversificare le proprie giocate proprio su richiesta del suo tecnico.

Riguardo alla Juventus, Zazzaroni ha spiegato che è prematuro parlare di una ripresa. Pur riconoscendo le qualità di Spalletti, ritiene che servirà ancora circa un mese per cogliere in modo concreto la sua impronta. Ha fatto riferimento a scelte ancora sperimentali, come l’impiego di Koopmeiners in posizione arretrata, decisione legata anche alle assenze in rosa. Secondo il giornalista, il giocatore olandese non offre un rendimento particolarmente negativo, ma rimane pur sempre un centrocampista e potrebbe andare in difficoltà contro avversari più rapidi sulla fascia.

Soffermandosi infine sul Napoli, Zazzaroni ha osservato come, dinanzi alle difficoltà, sembri spesso che tutto possa crollare, pur trattandosi di dinamiche che la squadra ha mostrato anche in passato.

Ha aggiunto che si tratta di tratti caratteristici della gestione di Conte, un tecnico che vive di forte intensità emotiva e che tende a esprimersi con decisione quando percepisce mancanza di energia o situazioni non ideali. Ha inoltre ricordato come gli infortuni abbiano condizionato in parte il percorso dell’allenatore, influenzandone inevitabilmente i risultati.

Nico Paz, una stagione in continuità

Già la scorsa stagione, Nico Paz a Como aveva mostrato lampi di genio ma quest'anno, l'argentino si sta definitivamente consacrando sotto la guida di Fàbregas. In 12 match disputati con la formazione lombarda, il classe 2004 ha messo a segno 5 reti, tra cui un paio particolarmente pesanti contro Lazio e Juventus, e regalato ai suoi compagni 4 assist. Numeri davvero interessanti se si pensa che a collezionarli è stato un trequartista e non una prima punta.