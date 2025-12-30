Kazuyoshi Miura, icona del calcio giapponese, continua la sua carriera professionistica. L'attaccante si trasferirà in prestito al Fukushima United, club della terza divisione nipponica. L’annuncio è arrivato da Tokyo: “La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età”, ha dichiarato l’ex nazionale.

Miura, che compirà 59 anni a febbraio, arriva al Fukushima United dopo aver giocato sette partite nella scorsa stagione con l’Atletico Suzuka, squadra di quarta divisione retrocessa nel campionato regionale. Nel 2024 era rientrato in Giappone dopo un periodo in prestito all’Oliveirense, club portoghese di seconda divisione, sempre di proprietà dello Yokohama FC.

Una carriera longeva

La carriera di Miura è iniziata nel 1986 con il Santos in Brasile. Ha poi giocato in Giappone, Italia, Croazia e Australia. Con la nazionale giapponese ha collezionato 89 presenze e segnato 55 reti, esordendo nel 1990. Nonostante ciò, non fu convocato per la prima partecipazione del Giappone ai Mondiali nel 1998. La sua ultima apparizione in nazionale risale al 2000.

Il trasferimento al Fukushima United

Il passaggio al Fukushima United rappresenta un nuovo capitolo per Miura, che prosegue la sua carriera nella sua quarantesima stagione da professionista. Il trasferimento avviene in prestito dallo Yokohama FC e segna il ritorno in campo di “Re Kazu” a livello competitivo, in J3 League.