L'Inter sta seguendo con grande interesse la crescita di Ebenezer Akinsanmiro, giovane centrocampista attualmente in prestito al Pisa. Il Pisa ha un'opzione di acquisto, ma i nerazzurri di Milano godono del controriscatto.

Finora, il rendimento del classe 2004 è stato più che soddisfacente. L'Inter, dunque, potrebbe riprenderlo già dalla prossima stagione. Chivu ha già lasciato intendere di voler rinforzare il centrocampo con un profilo giovane, fisico e dinamico e Akinsanmiro potrebbe essere l'uomo giusto.

Dopo un'agrodolce stagione in Serie B in prestito alla Sampdoria, in estate il giovanissimo Akinsanmiro è stato prestato al Pisa, in Serie A.

Il club toscano lo ha preso con diritto di riscatto. Quindi, a fine stagione, potrebbe acquistarlo spendendo la cifra già stabilita pari a 6 milioni di euro. Ma il ds nerazzurro Piero Ausilio ha voluto inserire nell'accordo una clausola di riacquisto del valore leggermente superiore. La situazione del centrocampista sarà valutata la prossima estate, ma a oggi sembra quasi impossibile che l'Inter perda il controllo sul suo cartellino.

Akinsanmiro di nuovo con Chivu all'Inter

Chivu lo conosce bene. Il nigeriano è un prodotto del vivaio nerazzurro ed è esploso proprio grazie all'allenatore romeno, quando era in Primavera. Ha fisico, corsa e intensità. Sa costruire e gestire la palla. Può giocare come centrocampista centrale, mezzala e box-to-box.

Un centrocampista moderno, insomma, che riesce a mettersi in evidenza grazie alla dinamica, alla capacità di inserimento e alla velocità. Deve migliorare dal punto di vista tattico e nei compiti difensivi. Ma il suo attuale allenatore, Alberto Gilardino, si dice più che soddisfatto dei suoi progressi.

Per l'Inter, riportarlo a Milano significherebbe valorizzare un talento già di proprietà, senza dover affrontare grandi spese. La probabile partecipazione alla Coppa d'Africa con la maglia della Nigeria potrebbe poi far schizzare in alto il suo valore, trasformando il giovane centrocampista in un asset di rilievo.

Senza dubbio, il classe 2004 sta vivendo una stagione assai positiva con il Pisa. Ha già collezionato 10 presenze in campionato, con un assist e una media voto più vicina al 7 che al 6.

Ha vinto più volte il premio di MVP e si è segnato non solo come uno dei giovani più interessanti della squadra toscana ma anche come uno dei talenti under21 più in spolvero dell'intera Serie A. Lo si trova nella top 20 dei giocatori con più dribbling riusciti: è già a quota 14.

Nell'Inter, il giocatore più alto in questa particolare classifica è Nicolò Barella, fermo a 10. Il club nerazzurro soffre da anni la mancanza di giocatori in grado di saltare l'uomo. E il giovane nigeriano potrebbe essere utile anche in questo.

Destinato a tornare

Nell'ultima partita disputata contro il Parma, Ebenezer Akinsanmiro, appena tornato dopo l'infortunio, è entrato a inizio secondo tempo e ha sbagliato pochissimi palloni.

Nonostante la sconfitta del Pisa si è dunque guadagnato un altro premio come migliore in campo.Di fronte a simili prestazioni, l'Inter non può fare a meno di tenere d'occhio la crescita esponenziale del ragazzo.

I fatti dicono che il giovane sta andando oltre le più rosee aspettative al suo primo anno di Serie A. E se sulla panchina nerazzurra dovesse continuare a esserci Chivu, il ritorno dei giovani che si stanno comportando bene in prestito non apparirebbe per nulla complicato. Il romeno è un tecnico che lavora bene con i ragazzi meno esperti e che ha il coraggio di lanciarli, come accaduto quest'anno per Pio Esposito.

Gilardino ha già confermato che il giovane centrocampista partirà per il Marocco, per giocare la Coppa d'Africa.

Quindi, per un po', non sarà a disposizione nel Pisa. Avrà tuttavia l'occasione di mettersi in mostra in una competizione che attira sempre l'interesse di scout e dirigenze. L'Inter lo ha acquistato due anni fa, battendo la concorrenza del Real Madrid e di altri top club europei. Il nigeriano si era fatto notare durante il Torneo di Viareggio, con la rappresentativa Alex Transfiguration e arrivando fino alla finale contro il Sassuolo. Dopo un anno speso nella Primavera nerazzurra, ha giocato in B con la Sampdoria, collezionando 35 presenze. Poi, quest'estate, è finito al Pisa, dove sta dimostrando di essere adatto alla Serie A.