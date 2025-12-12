Alaves e Real Madrid si affronteranno domenica 14 dicembre alle ore 21:00 presso l'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz. La sedicesima giornata di La Liga vede i blancos impegnati inuna trasferta che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Con un Real Madrid nettamente favorito dai bookmaker, il match promette scintille con Kylian Mbappé pronto a rubare la scena.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Madrid

Alavés (4-1-4-1): Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Ander Guevara; Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye.

Real Madrid (4-4-2): Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, David Alaba; Rodrygo, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

Quote di Alaves-Real Madrid: blancos nettamente favoriti

I bookmaker prediligono nettamente gli ospiti. William Hill quota la vittoria del Real Madrid a 1.62, il pareggio a 3.80, mentre un successo casalingo dell'Alaves è quotato a 5.00.

Simili le quote di Bet365, che propongono i blancos vincenti a 1.60, un pareggio a 4.00 e la vittoria di Alaves a 5.50. Questi numeri evidenziano la fiducia riposta nelle Merengues per questa sfida.

Le statistiche dei giocatori chiave: Mbappé alla guida del Real

Nel Real Madrid, Kylian Mbappé sta disputando una stagione da incorniciare.

In 16 presenze, ha totalizzato 16 gol e 4 assist, dimostrando una media realizzativa impressionante pari a un gol a partita. Con 569 passaggi completati e ben 47 chiave, rappresenta l'arma principale dello scacchiere di Ancelotti. La sua abilità nei dribbling, con 44 riusciti su 78 tentati, aggiunge un ulteriore elemento di spettacolo al suo gioco.

Al suo fianco, Vinícius Júnior rimane un pericolo costante per le difese avversarie. In 16 apparizioni, ha segnato 5 gol e fornito 4 assist. Con 512 passaggi complessivi e 30 chiave, Vinícius rappresenta una minaccia costante sulle fasce.

D'altro canto, il destino dell'Alaves può essere guidato dal trio composto da Calebe, Lucas Boye e Abderrahman Rebbach.

Calebe, a centrocampo, ha dimostrato una propensione al duello con 41 vinti su 73 tentati in 10 presenze. Lucas Boye, l'attaccante argentino, ha messo a segno 3 reti e intavolato una serie di duelli, vincendone 61 su 167.

Abderrahmane Rebbach, nonostante non abbia ancora trovato il gol, si fa notare per la sua capacità di creare occasioni pericolose grazie ai suoi 13 passaggi chiave. Con i suoi 6 dribbling riusciti su 20 tentati, Rebbach rappresenta una possibile arma di supporto per sorprendere la difesa madrilena.