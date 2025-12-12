Alaves e Real Madrid si affronteranno domenica 14 dicembre alle ore 21:00 presso l'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz. La sedicesima giornata di La Liga vede i blancos impegnati inuna trasferta che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Con un Real Madrid nettamente favorito dai bookmaker, il match promette scintille con Kylian Mbappé pronto a rubare la scena.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Madrid

Alavés (4-1-4-1): Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Ander Guevara; Calebe, Pablo Ibanez, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye.

Real Madrid (4-4-2): Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, David Alaba; Rodrygo, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

Spain Flag
La Liga
Giornata 16
12/12/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Girona
13/12/2025 14:00
Atlético Madrid
VS
Valencia
13/12/2025 16:15
Maiorca
VS
Elche
13/12/2025 18:30
Barcellona
VS
Osasuna
13/12/2025 21:00
Getafe
VS
Espanyol
14/12/2025 14:00
Siviglia
VS
Oviedo
14/12/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Athletic Bilbao
14/12/2025 18:30
Levante
VS
Villarreal
14/12/2025 21:00
Alaves
VS
Real Madrid
15/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Real Betis

Quote di Alaves-Real Madrid: blancos nettamente favoriti

I bookmaker prediligono nettamente gli ospiti. William Hill quota la vittoria del Real Madrid a 1.62, il pareggio a 3.80, mentre un successo casalingo dell'Alaves è quotato a 5.00.

Simili le quote di Bet365, che propongono i blancos vincenti a 1.60, un pareggio a 4.00 e la vittoria di Alaves a 5.50. Questi numeri evidenziano la fiducia riposta nelle Merengues per questa sfida.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
16
13
1
2
47 / 20
27
40
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
16
11
3
2
32 / 15
17
36
L
W
D
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
16
9
4
3
28 / 15
13
31
L
L
W
W
W
5
Espanyol
15
8
3
4
19 / 16
3
27
W
W
W
L
L
6
Real Betis
15
6
6
3
25 / 19
6
24
L
W
D
D
W
7
Athletic Bilbao
16
7
2
7
15 / 20
-5
23
W
L
W
L
W
8
Getafe
15
6
2
7
13 / 17
-4
20
L
W
L
L
W
9
Elche
15
4
7
4
18 / 17
1
19
W
L
D
D
L
10
Celta Vigo
15
4
7
4
18 / 19
-1
19
W
L
W
L
W
11
Alaves
15
5
3
7
13 / 15
-2
18
W
L
L
L
W
12
Rayo Vallecano
15
4
5
6
13 / 16
-3
17
L
D
D
D
L
13
Siviglia
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
D
L
L
W
L
14
Real Sociedad
15
4
4
7
19 / 22
-3
16
L
L
W
D
W
15
Osasuna
15
4
3
8
14 / 18
-4
15
W
D
L
L
D
16
Valencia
15
3
6
6
14 / 23
-9
15
D
D
W
D
L
17
Maiorca
15
3
5
7
15 / 22
-7
14
D
D
L
W
L
18
Girona
15
2
6
7
13 / 29
-16
12
L
D
D
W
L
19
Oviedo
15
2
4
9
7 / 22
-15
10
D
L
D
L
D
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Mbappé alla guida del Real

Nel Real Madrid, Kylian Mbappé sta disputando una stagione da incorniciare.

In 16 presenze, ha totalizzato 16 gol e 4 assist, dimostrando una media realizzativa impressionante pari a un gol a partita. Con 569 passaggi completati e ben 47 chiave, rappresenta l'arma principale dello scacchiere di Ancelotti. La sua abilità nei dribbling, con 44 riusciti su 78 tentati, aggiunge un ulteriore elemento di spettacolo al suo gioco.

Al suo fianco, Vinícius Júnior rimane un pericolo costante per le difese avversarie. In 16 apparizioni, ha segnato 5 gol e fornito 4 assist. Con 512 passaggi complessivi e 30 chiave, Vinícius rappresenta una minaccia costante sulle fasce.

D'altro canto, il destino dell'Alaves può essere guidato dal trio composto da Calebe, Lucas Boye e Abderrahman Rebbach.

Calebe, a centrocampo, ha dimostrato una propensione al duello con 41 vinti su 73 tentati in 10 presenze. Lucas Boye, l'attaccante argentino, ha messo a segno 3 reti e intavolato una serie di duelli, vincendone 61 su 167.

Abderrahmane Rebbach, nonostante non abbia ancora trovato il gol, si fa notare per la sua capacità di creare occasioni pericolose grazie ai suoi 13 passaggi chiave. Con i suoi 6 dribbling riusciti su 20 tentati, Rebbach rappresenta una possibile arma di supporto per sorprendere la difesa madrilena.
