Sabato 6 dicembre, alle 16:15, l’Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz sarà teatro dell’affascinante derby basco tra Alavés e Real Sociedad, valido per il 15º turno della Liga 2025/26. Con una storica rivalità alle spalle e la vicinanza geografica nel cuore dell’Euskal Herria, le due squadre si sfideranno in un match che si preannuncia equilibrato e potenzialmente decisivo per la loro classifica.

L’Alavés arriva all’appuntamento in calo dopo tre ko consecutivi in Liga, mentre la Real Sociedad, decima e ancora fragile in difesa, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette trasferte.

Probabili formazioni

Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Guevara; Calebe, Suárez, Rebbach; Boyé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martín, Muñoz; Kubo, Méndez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Guedes.

L’Alavés è 14º con 15 punti in 14 giornate (4 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte) e arriva dal 3-0 in Coppa del Re, ma ha perso le ultime tre gare di Liga.

Ha battuto la Real Sociedad due volte nella scorsa stagione. La Real è 10ª con 16 punti e sta faticando in difesa: solo una vittoria in sette trasferte e un solo successo negli ultimi quattro confronti con l’Alavés.

Quote di Alavés-Real Sociedad: un derby incerto

I quotisti mostrano grande incertezza riguardo al risultato finale di questo derby, offrendo quote abbastanza simili per tutte le opzioni di esito finale. William Hill quota la vittoria dell'Alavés a 2.75, il pareggio a 2.90, e il successo della Real Sociedad allo stesso 2.75. Discorso similare per Bet365, che propone l'Alaves vincente a 2.80, il pareggio sempre a 2.90, e l'affermazione della Real Sociedad ancora a 2.80. Il che evidenzia come gli operatori vedano la sfida di difficile interpretazione e potenzialmente aperta a qualsiasi epilogo.

Le statistiche dei protagonisti attesi in campo

Calebe, centrocampista di talento del Alaves

Il brasiliano Calebe ha mostrato segnali promettenti in questo inizio di stagione pur senza incidere particolarmente in termini di gol o assist.

In 346 minuti giocati su 9 presenze, ha contribuito con 155 passaggi e dimostrandosi valido nei duelli personali, con 37 vinti su 64. La sua visione di gioco ha portato a 7 passaggi chiave, sottolineando il suo ruolo di regista in mezzo al campo.

Lucas Boyé, il faro offensivo del Alaves

Lucas Boyé è finora l'arma principale dell'attacco dell'Alaves, con 2 reti segnate in 10 presenze. Ha dimostrato una certa pericolosità sotto porta grazie a 16 tiri, 7 dei quali nello specchio. Inoltre, il suo apporto non si ferma qui: 14 passaggi chiave mettono in evidenza la sua capacità di creare occasioni per i compagni.

Takefusa Kubo, il centrocampista promettente della Real Sociedad

Takefusa Kubo, già considerato una delle grandi promesse del calcio nipponico, sta consolidando il suo talento con la Real Sociedad.

Ha già disputato 12 partite, fornendo un assist e segnando una rete. Le sue abilità da dribblatore sono un punto di forza, con 11 dribbling riusciti su 24 tentativi. Kubo non si sottrae ai contrasti: ha vinto più della metà dei duelli ingaggiati, dimostrando personalità e determinazione in campo.