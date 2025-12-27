Atalanta e Inter si preparano alla sfida di domenica sera (ore 20.45) a Bergamo, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Grande attenzione alle scelte di formazione: Cristian Chivu sembra intenzionato a confermare i titolarissimi, con Calhanoglu di nuovo in mediana e un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic.

Le decisioni di Chivu: centrocampo e difesa

Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con quest’ultimo favorito su Sucic. In difesa, Akanji e Bisseck affiancherebbero Bastoni, mentre sulle fasce spazio a Luis Henrique e Dimarco.

In attacco, confermata la coppia Lautaro–Thuram.

Recuperi e infortuni

Acerbi e Darmian sono in fase di recupero e potrebbero rientrare per la sfida contro il Bologna del 4 gennaio. Servirà più tempo invece per rivedere in campo Bonny e Dumfries.

Le probabili formazioni

Atalanta (3‑4‑2‑1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, De Ketelaere; Scamacca. Nessuno squalificato o diffidato. Indisponibili: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kossounou (Coppa d’Africa), Lookman (Coppa d’Africa).

Inter (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Nessuno squalificato o diffidato. Indisponibili: Acerbi, Bonny, Darmian, Dumfries.

Precedenti e statistiche

La partita si terrà domenica 28 dicembre alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, con diretta su DAZN. L’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta ed è imbattuta da tredici incontri (otto vittorie e cinque pareggi). L’arbitro designato è Federico La Penna.