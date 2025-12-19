Lunedì 22 dicembre, l'Athletic Bilbao affronterà l'Espanyol all'Estadio de San Mamés di Bilbao, in occasione della diciottesima giornata de La Liga. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti preziosi per un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Espanyol

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Iñigo Lekue, Adama Boiro; Ruiz de, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta.

Espanyol (4-4-2): Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, González de, Eduardo Expósito, Pere Milla; Pol Lozano, Kike.

Quote di Athletic Bilbao-Espanyol: le previsioni degli scommettitori

Le quote della vigilia vedono l'Athletic Bilbao favorito per la vittoria. William Hill quota il successo casalingo a 1.75, il pareggio a 3.40 e l'affermazione esterna dell'Espanyol a 4.80. Stessa quota per la vittoria dei padroni di casa è proposta da Bet365, che invece valuta il segno X a 3.60 e la vittoria ospite a 5.00.

Le previsioni tendono dunque a indicare una serata in favore del club basco.

Statistiche dei protagonisti in campo

Iñaki Williams: L'esperto centrocampista dell'Athletic è stato cruciale nelle sue recenti apparizioni, collezionando 10 presenze e 722 minuti giocati in questa stagione.

Con una valutazione media di 6.58, Iñaki è una pedina fondamentale per la sua squadra, conosciuto per la sua rapidità e la capacità di rompere le linee avversarie.

Oihan Sancet: Il giovane centrocampista dei baschi non ha deluso, partecipando a 12 gare su 17 disponibili, segnando un gol e fornendo dinamismo al centrocampo. Nonostante una media di valutazione di 6.43, il suo contributo in chiave offensiva è dimostrato dai 18 tiri effettuati finora.

Pere Milla: Dall'altro lato, l'Espanyol si affida all'esperienza di Pere Milla, che in 14 gare ha già messo a segno 5 gol. Con 36 tiri dei quali 14 nello specchio, e una valutazione di 6.96, Milla si dimostra una minaccia costante per qualsiasi difesa.

Kike García: Anche Kike continua a essere un perno offensivo per l'Espanyol, con 3 reti segnate in 631 minuti sul campo. Sebbene spesso sia utilizzato come arma dalla panchina, le sua capacità di vincere duelli aerei e di tiro preciso lo rendono un elemento prezioso per sorprendere la difesa avversaria del San Mamés.
