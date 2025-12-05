Augsburg e Bayer Leverkusen si preparano a scendere in campo per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 6 dicembre alle 15:30 e la partita si giocherà alla WWK Arena di Augsburg. Gli ospiti, meglio noti come Die Werkself, si presentano alla sfida con i favori del pronostico contro l'Augsburg a caccia di punti salvezza.

Quote di Augsburg-Bayer Leverkusen: i favoriti secondo i bookmaker

Secondo i principali bookmaker, il Bayer Leverkusen è nettamente favorito per questa trasferta.

William Hill quota la vittoria ospite a 1.85, il pareggio a 3.70 e il successo dell'Augsburg a 3.60. Quote simili anche da Bet365, che propone il 2 a 1.90, il pareggio a 4.00 e la vittoria casalinga a 3.70. Chiaramente, la differenza di qualità tra le due compagini incide notevolmente nella valutazione di questo incontro.

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Mert Kömür: Il giovane talento dell'Augsburg, Mert Kömür, ha avuto un promettente inizio di stagione con 11 presenze e 2 gol, accompagnati da altrettanti assist.

Il ventenne attaccante è noto per la sua capacità di conquistare duelli (95 totali, 28 vinti), anche se la sua media di successi nei dribbling potrebbe migliorare ulteriormente.

Fabian Rieder: Un altro nome caldo per l'Augsburg è Fabian Rieder, che ha totalizzato 3 gol in 10 presenze, offrendo anche 2 assist. Con una media di passaggi chiave (16) invidiabile per il suo ruolo, Rieder è un perno del gioco dei suoi.

Malik Tillman: Nella formazione ospite, Malik Tillman si distingue come centrocampista completo con tre reti e un assist nelle sue 8 apparizioni. La sua capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, con 14 tackle e 260 passaggi, lo rende una presenza fondamentale nello scacchiere del Leverkusen.

Patrik Schick: Il ceco Patrik Schick, attaccante dalle doti realizzative riconosciute, ha già centrato il bersaglio 5 volte in 10 gare. La sua precisione nei tiri, con 8 su 11 nello specchio, lo qualifica come uno dei pericoli principali per la difesa dell'Augsburg.