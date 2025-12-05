Augsburg e Bayer Leverkusen si preparano a scendere in campo per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 6 dicembre alle 15:30 e la partita si giocherà alla WWK Arena di Augsburg. Gli ospiti, meglio noti come Die Werkself, si presentano alla sfida con i favori del pronostico contro l'Augsburg a caccia di punti salvezza.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 13
05/12/2025 20:30
Mainz
VS
Borussia Mönchengladbach
06/12/2025 15:30
Wolfsburg
VS
Union Berlino
06/12/2025 15:30
Augsburg
VS
Bayer Leverkusen
06/12/2025 15:30
Stoccarda
VS
Bayern Monaco
06/12/2025 15:30
Heidenheim
VS
Friburgo
06/12/2025 15:30
Colonia
VS
St. Pauli
06/12/2025 18:30
Lipsia
VS
Eintracht Francoforte
07/12/2025 15:30
Amburgo
VS
Werder Brema
07/12/2025 17:30
Borussia Dortmund
VS
Hoffenheim

Quote di Augsburg-Bayer Leverkusen: i favoriti secondo i bookmaker

Secondo i principali bookmaker, il Bayer Leverkusen è nettamente favorito per questa trasferta.

William Hill quota la vittoria ospite a 1.85, il pareggio a 3.70 e il successo dell'Augsburg a 3.60. Quote simili anche da Bet365, che propone il 2 a 1.90, il pareggio a 4.00 e la vittoria casalinga a 3.70. Chiaramente, la differenza di qualità tra le due compagini incide notevolmente nella valutazione di questo incontro.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
12
11
1
0
44 / 9
35
34
W
W
D
W
W
2
Lipsia
12
8
2
2
22 / 13
9
26
D
W
L
W
W
3
Borussia Dortmund
12
7
4
1
21 / 11
10
25
W
D
D
W
W
4
Bayer Leverkusen
12
7
2
3
28 / 17
11
23
L
W
W
L
W
5
Hoffenheim
12
7
2
3
25 / 17
8
23
W
D
W
W
W
6
Stoccarda
12
7
1
4
21 / 17
4
22
L
D
W
L
W
7
Eintracht Francoforte
12
6
3
3
28 / 23
5
21
D
W
W
D
W
8
Friburgo
12
4
4
4
19 / 20
-1
16
W
L
W
D
L
9
Werder Brema
12
4
4
4
16 / 21
-5
16
D
L
W
D
W
10
Colonia
12
4
3
5
21 / 20
1
15
D
L
L
W
L
11
Union Berlino
12
4
3
5
15 / 19
-4
15
L
W
D
D
L
12
Borussia Mönchengladbach
12
3
4
5
16 / 19
-3
13
D
W
W
W
L
13
Amburgo
12
3
3
6
11 / 18
-7
12
W
L
D
L
L
14
Augsburg
12
3
1
8
15 / 27
-12
10
L
W
L
L
L
15
Wolfsburg
12
2
3
7
14 / 22
-8
9
D
L
L
L
W
16
Heidenheim
12
2
2
8
10 / 27
-17
8
W
L
L
D
L
17
St. Pauli
12
2
1
9
10 / 24
-14
7
L
L
L
L
L
18
Mainz
12
1
3
8
11 / 23
-12
6
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Mert Kömür: Il giovane talento dell'Augsburg, Mert Kömür, ha avuto un promettente inizio di stagione con 11 presenze e 2 gol, accompagnati da altrettanti assist.

Il ventenne attaccante è noto per la sua capacità di conquistare duelli (95 totali, 28 vinti), anche se la sua media di successi nei dribbling potrebbe migliorare ulteriormente.

Fabian Rieder: Un altro nome caldo per l'Augsburg è Fabian Rieder, che ha totalizzato 3 gol in 10 presenze, offrendo anche 2 assist. Con una media di passaggi chiave (16) invidiabile per il suo ruolo, Rieder è un perno del gioco dei suoi.

Malik Tillman: Nella formazione ospite, Malik Tillman si distingue come centrocampista completo con tre reti e un assist nelle sue 8 apparizioni. La sua capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, con 14 tackle e 260 passaggi, lo rende una presenza fondamentale nello scacchiere del Leverkusen.

Patrik Schick: Il ceco Patrik Schick, attaccante dalle doti realizzative riconosciute, ha già centrato il bersaglio 5 volte in 10 gare. La sua precisione nei tiri, con 8 su 11 nello specchio, lo qualifica come uno dei pericoli principali per la difesa dell'Augsburg.
