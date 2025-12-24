Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus avrebbe effettivamente aperto alla possibilità di cedere in prestito Federico Gatti al Milan ma solo ottenendo in cambio il centrocampista rossonero Samuele Ricci.

Juventus, Balzarini: 'Ricci in mezzo al campo ce lo vedrei molto bene, magari insieme a Frattesi'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e delle voci di mercato che vorrebbero il club bianconero in aperto dialogo con il Milan: "In queste ore si è sparsa la voce di un possibile scambio di prestiti alla pari che coinvolgerebbe Federico Gatti da una parte e Samuele Ricci dall'altra.

Se devo esprimere una mia idea di questa possibile trattativa dico perché non farla? Credo che il mediano rossonero, che li è costretto a fare la mezz'ala per vedere il campo data la presenza di gente come Modric, alla Juventus potrebbe tornare a giocare nel ruolo che meglio gli calza addosso, quello del regista. Certo, non parliamo di Pirlo ma Io un Ricci in mezzo al campo nella Juve ce lo vedrei molto bene".

Ancora Balzarini: "Un conto è che ci sia stato questo rilancio da parte della Juventus nella trattativa col Milan, un conto è che il tutto possa davvero concretizzarsi. Inoltre bisogna pensare alla questione numerica in difesa: perché è vero che Gatti non sembra un uomo sul quale Spalletti stia puntando tantissimo.

ma è altrettanto vero che se lo cedi per prendere un centrocampista, poi sei corto dietro, soprattutto se si pensa ai problemi fisici di Rugani e gli acciacchi di Bremer. Certo è che la richiesta al Milan per Ricci la Juventus l'ha fatta concretamente e quindi ci sarà un mese intero, quello di gennaio, per capire dove si potrà arrivare concretamente sotto questo aspetto".

Infine il giornalista ha concluso: "Mi piacerebbe vedere una Juventus con Frattesi mezz'ala e Ricci regista. Con questo però, non voglio espormi contro Gatti, anzi il difensore piemontese è uno dei pochi che ha quello sguardo tipico dei calciatori che devono vestire questa maglia. Poi però c'è da considerare che con qualche allenatore si ha più feeling e con qualcun altro se ne ha di meno.

Con Motta Gatti era finito in panchina, con Tudor era tornato in auge e adesso con Spalletti sembra che le cose siano tornare un po' come con l'italo brasiliano".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Ben venga Ricci ma Gatti non si tocca'

Le parole di Balzarini sul possibile scambio fra Juve e Milan hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Io farei lo scambio anche perché Gatti non mi fa impazzire. Però fare passare una mediana formata da Ricci e Frattesi come chissà quale centrocampo mi pare esagerato" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "Ben venga Ricci ma Gatti non si tocca! È una delle poche bandiere rimaste che incarna lo spirito juventino".