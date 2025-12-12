Bayer Leverkusen e Colonia si affrontano sabato 13 dicembre alle 18:30 alla BayArena, in uno dei derby più attesi della 14ª giornata di Bundesliga 2025/26. I padroni di casa vogliono rilanciarsi dopo una fase di discontinuità e ridurre il distacco dalle zone di vertice, mentre il Colonia, in crescita, punta a sfruttare il momento positivo per avvicinarsi ai rivali locali.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Colonia

Per il Bayer Leverkusen, il tecnico dovrebbe optare per un modulo 3-4-2-1. La formazione titolare prevedibilmente sarà composta da Mark Flekken tra i pali, con una linea difensiva a tre formata da Robert Andrich, Loic Bade ed Edmond Tapsoba.

A centrocampo, spazio a Jonas Hofmann e Ibrahim Maza sugli esterni, mentre Aleix Garcia in regia, con soluzioni più offensive sugli esterni.. Malik Tillman e Martin Terrier agiranno dietro la punta centrale Patrik Schick.

Il Colonia risponderà con il 3-4-3. Marvin Schwaebe sarà il portiere, con Sebastian Sebulonsen, Eric Martel e Rav van den Berg come trio difensivo. In mediana, Denis Huseinbasic e Tom Krauss con ai lati Jan Thielmann e Jakub Kaminski. Il tridente offensivo sarà costituito da Marius Buelter, Gian-Luca Waldschmidt e Said El Mala.

Quote di Bayer Leverkusen-Colonia: Leverkusen nettamente favorito

Secondo gli analisti, il Bayer Leverkusen è il favorito per aggiudicarsi i tre punti.

William Hill quota la vittoria casalinga del Leverkusen a 1.55, il pareggio a 4.33 e la vittoria degli ospiti a 5.00. Anche Bet365 propone quote simili, con la vittoria del Leverkusen fissata a 1.55, il pari a 4.33 e il successo del Colonia a 5.25.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Malik Tillman: elemento chiave della trequarti per il Leverkusen, Tillman ha collezionato 9 presenze in questa stagione, con un bottino di 3 reti e un assist, mostrando una valutazione media di 7.

Ha saputo distinguersi per la sua solidità nei duelli (43 vinti su 71) e la capacità di incidere in fase offensiva, concretizzando su 4 tiri dei 10 totali.

Patrik Schick: l'attaccante ceco è la punta di diamante del Bayer. In 11 presenze ha segnato 5 gol e fornito 2 assist. La sua presenza in area è sempre pericolosa, avendo centrato la porta in 8 tiri sui 15 tentati. Inoltre, con 2 rigori segnati, rappresenta una sicurezza anche dal dischetto.

Martin Terrier: sebbene impiegato a rotazione nel reparto offensivo, Terrier ha un'ottima presenza fisica e capacità di dribbling, ma deve ancora incidere maggiormente, avendo trovato il gol solo in una delle sei apparizioni, con quattro ingressi dalla panchina.

Said El Mala: giovane centrocampista del Colonia, El Mala si è già messo in mostra con 6 gol e 2 assist in 13 presenze. Con una valutazione media di 7.11, spicca per capacità realizzativa e il buon equilibrio tra duelli vinti (48 su 102) e dribbling di successo (20 su 49). Al suo esordio nella massima serie, continua a dimostrare il potenziale per divenire un elemento imprescindibile nella squadra.

Marius Bülter: veterano del reparto offensivo del Colonia, Bülter ha segnato 3 volte e servito 3 passaggi decisivi in 11 partite. Con una valutazione di 7.13, offre esperienza e visione di gioco, come dimostrano i suoi 11 passaggi chiave e i 166 passaggi totali completati.

Gian-Luca Waldschmidt: utilizzato spesso come riserva offensiva, Waldschmidt ha segnato 3 gol in solo 9 apparizioni. Con un'abilità nei calci piazzati, ha dimostrato di poter essere decisivo anche partendo dalla panchina.