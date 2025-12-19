Al Signal Iduna Park di Dortmund ospiterà la sfida tra Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach questo venerdì 19 dicembre alle 20:30, nel quindicesimo turno della Bundesliga. Una partita che richiama sempre grandi emozioni tra due squadre storiche del calcio tedesco, e che vede i padroni di casa come favoriti dai bookmaker.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

I gialloneri di Edin Terzić scenderanno in campo con un modulo 3-4-2-1, affidandosi a Gregor Kobel tra i pali e una linea difensiva composta da Niklas Suele, Emre Can e Nico Schlotterbeck.

A centrocampo, il dinamismo di Pascal Gross e Felix Nmecha sarà cruciale, coadiuvati sulle fasce da Julian Ryerson e Daniel Svensson. In avanti, speranze riposte sul gioco tra le linee di Karim Adeyemi e Carney Chukwuemeka a supporto dell’unica punta, Serhou Guirassy.

Il Mönchengladbach di Gerardo Seoane, si presenta con una formazione a specchio. Moritz Nicolas guiderà la difesa supportato dai centrali Joseph Scally, Nico Elvedi e Kevin Diks. In mediana spazio a Jens Castrop e Rocco Reitz, mentre sulle fasce opereranno Yannik Engelhardt e Luca Netz. Davanti a loro la coppia leggera Shuto Machino e Giovanni Reyna, a supporto del terminale offensivo Haris Tabakovic.

Quote: Dortmund in vantaggio secondo i bookmaker

Le agenzie di scommesse vedono i padroni di casa come favoriti. William Hill quota la vittoria del Borussia Dortmund a 1.50, il pareggio a 4.20 e la vittoria esterna del Borussia Mönchengladbach a 5.00.

Simili le previsioni di Bet365, che offrono una quota di 1.55 per la vittoria dei gialloneri, 4.50 per il pareggio e 5.50 per un successo degli ospiti al Signal Iduna Park.

Statistiche dei giocatori chiave

Serhou Guirassy è il faro offensivo del Dortmund e ha già contribuito con 5 gol e 1 assist in 13 presenze stagionali.

Con 1109 minuti giocati si è rivelato indispensabile per la fase offensiva, piazzando 30 tiri di cui 18 in porta. Nonostante una media di duelli vinti del 50%, la sua presenza è un punto fermo grazie anche sua capacità di giocare di sponda.

Karim Adeyemi, l'affidabile attaccante del Dortmund, ha mostrato lampi di genio con 4 reti firmate in 681 minuti. La sua velocità lo rende un’arma micidiale sui contropiedi, con 13 dribbling riusciti su 34 tentativi. La sua determinazione è evidente anche nei rigori conquistati per la sua squadra, un elemento di cui approfittare nei momenti chiave del match.

Dall'altra parte, spicca Giovanni Reyna dei Fohlen, che nonostante l’apparente panchina ridefinisce il concetto di "super sub".

Entrato a gara in corso in ben 7 occasioni, mantiene una lucidità notevole in campo: 157 passaggi con 6 chiave e una precisione sui dribbling che lo rende un’arma per cambiare velocemente il ritmo della partita.

Infine, Haris Tabakovic, con 7 reti e 2 assist è una minaccia continua nell'area avversaria. Con la sua altezza di 196 cm, è un protagonista nei duelli aerei e nei calci piazzati, un fattore che potrebbe ribaltare le sorti del match.