Nelle scorse ore il giornalista Andrea Bosco ha parlato a TMW Radio e commentando la prestazione della Juventus contro il Napoli l'ha definita patetica e ridicola. Non meno duro è stato l'intervento a Radio Rai dell'ex portiere Stefano Tacconi, che ha evidenziato come il Napoli abbia surclassato la vecchia signora sotto tutti gli aspetti.

Bosco senza pietà: 'È bastato un Napoli non sfavillante per far sembrare i bianconeri patetici'

Il giornalista Andrea Bosco ha parlato a TMW del big match del Maradona, lanciando una stilettata alla Juventus piuttosto evidente: "È bastato un Napoli non sfavillante per far sembrar la Juventus una robetta ridicola e patetica.

La differenza è stata enorme. I partenopei senza Lukaku, De Bruyne e altri calciatori sono una buona squadra, ma non ha la qualità dell'Inter. Oltre ad avere un impianto di gioco, i nerazzurri hanno una consuetudine nel fare una partita unica in Italia".

Bosco ha proseguito nel suo incipit sulla Juventus, puntando il dito sull'amministratore delegato dei bianconeri Damien Comolli, colpevole secondo il giornalista, di aver completamente sbagliato la campagna acquisti della scorsa estate. Per Bosco inoltre, i problemi del club bianconero avrebbero origine dall'annata 2024/25, quando l'ex ds Giuntoli prese calciatori di basso livello come Koopmeiners e Kelly, pagandoli cifre astronomiche per il loro reale valore.

Stefano Tacconi duro con la Juventus: 'È stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista'

L'ex portiere Stefano Tacconi è stato intervistato ai microfoni di Rai Radio 1 e anche lui, parlando del big match perso dalla Juventus per 2-1 contro il Napoli, ha detto: "Spalletti era partito bene, si era intravista qualche miglioramento nell'organizzazione. Siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Vuol dire che i giocatori sono stati scelti male. La Juve ieri è stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, ha fatto una bruttissima partita. Senza mordente, carattere, personalità".

Riguardo a Di Gregorio, Tacconi ha osservato come il portiere appaia intimorito, ipotizzando che possa risentire dell’ambiente dell’Allianz Stadium o del peso della maglia bianconera.

Secondo la sua analisi, l’estremo difensore non trasmetterebbe al momento sufficiente serenità e avrebbe necessità del sostegno dei compagni.

Tacconi ha inoltre messo in evidenza come il ruolo del portiere sia profondamente cambiato rispetto al passato: oggi, a suo avviso, l’estremo difensore debba essere molto più partecipe nella costruzione del gioco e venga sottoposto a un livello di pressione superiore, mentre ai suoi tempi la possibilità di utilizzare le mani facilitava notevolmente la gestione delle situazioni difensive.