Brentford e Leeds si affrontano domenica 14 dicembre alle 17:30 al Brentford Community Stadium di Londra, in una sfida valida per la sedicesima giornata della Premier League 2025/26. I biancorossi puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità a una stagione fin qui altalenante, mentre il Leeds è chiamato a una prova di carattere per invertire la rotta e rilanciarsi.

Le probabili formazioni di Brentford-Leeds

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.



Leeds (5-3-2): Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Gruev; Calvert-Lewin, Okafor.

Quote di Brentford-Leeds: favoriti gli uomini di casa

I bookmaker vedono il Brentford come favorito per questa sfida casalinga. William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.40 e il successo degli ospiti a 3.80.

Anche Bet365 propone il Brentford vincente a 1.91, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Leeds a 4.00, segnalando una leggerissima differenza rispetto a William Hill ma in linea con la percezione generale delle due squadre.

Le statistiche dei protagonisti: occhi puntati su Damsgaard e Calvert-Lewin

Mikkel Damsgaard, centrocampista danese di 25 anni, è un tassello cruciale nell'organico del Brentford.

Con 13 presenze stagionali e 982 minuti giocati, registra un rating di 6.84 e ha già messo a segno un gol, oltre a servire un assist. La sua capacità di smistare palloni (361 passaggi completati di cui 17 chiave) è fondamentale per l'equilibrio della squadra.

Igor Thiago, invece, rappresenta la punta di diamante dell'attacco con 11 gol in 15 partite. Impressionante la sua precisione con 20 tiri nello specchio su 29 totali, e i suoi centimetri e fisicità lo rendono un fattore dominante nei duelli aerei.

Nelle file del Leeds, Dominic Calvert-Lewin è uno degli osservati speciali. L'attaccante inglese è a quota 4 reti in 13 apparizioni, e la sua altezza e fisicità gli permettono di giostrare nelle aree avversarie con autorevolezza. Con 25 tiri totali e 134 passaggi, contribuisce tanto alla manovra quanto alla finalizzazione.