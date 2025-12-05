Il 7 dicembre, alle ore 15:00, il Brighton ospiterà il West Ham all’Amex Stadium per la quindicesima giornata di Premier League 2025/26. In un match che si preannuncia incandescente, i padroni di casa cercano punti preziosi per confermarsi nella parte alta della classifica, mentre gli Hammers puntano a rialzare la testa dopo una serie di risultati altalenanti.

Le probabili formazioni di Brighton-West Ham

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba, Diego Gomez; Yankuba Minteh, Brajan Gruda, Maxim De Cuyper; Danny Welbeck.



West Ham (4-2-3-1): Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka, Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Malick Diouf; Soungoutou Magassa, Freddie Potts; Tomas Soucek, Jarrod Bowen, Mateus Fernandes; Callum Wilson.

Quote di Brighton-West Ham: seagulls davanti nei pronostici

I bookmaker danno il Brighton favorito: William Hill quota la vittoria dei Seagulls a 1.60, il pareggio a 4.00 e il successo del West Ham a 5.00.

Quote simili anche da Bet365, che offrono rispettivamente il successo interno a 1.55, il pareggio a 4.33 e la vittoria degli ospiti a 5.75. Sono dunque i padroni di casa a partire con i favori del pronostico in questa gara dal sapore di calcio intenso.

Le statistiche dei protagonisti attesi in campo

La sfida tra Brighton e West Ham vedrà in campo diversi protagonisti di risalto.

Tra le file del Brighton, Yankuba Minteh si candida a essere uno dei punti di riferimento in mezzo al campo. In questa stagione ha collezionato 14 presenze con 1213 minuti sul campo, segnando un gol e fornendo quattro assist. Le sue qualità di dribbling, con 36 successi su 67 tentativi, lo rendono un elemento cruciale per spezzare le difese avversarie. Anche Maxim De Cuyper rappresenta una risorsa importante in difesa, con 656 minuti giocati e già due reti all'attivo, dimostrando la sua versatilità anche in fase offensiva.

Per il West Ham, lo sguardo sarà sicuramente puntato su Jarrod Bowen, leader offensivo degli Hammers. Con 1266 minuti distribuiti su 14 presenze, Bowen ha segnato tre gol e fornito un assist.

La sua capacità di tenere impegnate le difese avversarie è testimoniata dai suoi 14 tiri in porta sui 22 totali. Non meno importante sarà il contributo di Mateus Fernandes, centrocampista che in 906 minuti ha saputo essere incisivo con un gol e un assist, dimostrando intelligenza tattica e capacità di interrompere le azioni avversarie.