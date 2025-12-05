Si avvicina l'appuntamento di Serie A tra Cagliari e Roma, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 all'Unipol Domus di Cagliari e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. I giallorossi della Capitale hanno l'obiettivo di consolidare la loro posizione nei piani alti della classifica, mentre i padroni di casa cercheranno di incrementare il loro bottino punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.



Allenatore: Pisacane.

Mina lavora ancora a parte e il suo recupero per la sfida contro la Roma sembra improbabile. Tuttavia, Folorunsho e Palestra tornano disponibili dopo essere stati lasciati a riposo precauzionale in Coppa Italia.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Dybala.

Allenatore: Gasperini.

Dybala è tornato disponibile dopo essere guarito dalla febbre, mentre Baldanzi risulta ancora in dubbio. Dovbyk procede con il lavoro personalizzato, puntando a rientrare per la prossima sfida contro la Juventus.

Quote di Cagliari-Roma: giallorossi avanti nelle previsioni

Secondo i bookmaker, è la Roma a presentarsi come grande favorita per la vittoria all'Unipol Domus.

William Hill quota la vittoria dei giallorossi a 1.67, il pareggio a 3.50 e il successo del Cagliari a 5.00.

Simili le valutazioni di Bet365, che offre il trionfo della Roma ancora a 1.67, mentre il pareggio viene quotato a 3.60 e il colpo esterno del Cagliari a 5.25.

Le statistiche dei giocatori chiave di Cagliari e Roma

Adam Obert, difensore classe 2002 del Cagliari, si è messo in mostra fino a questo momento con 11 presenze complessive in cui ha giocato 906 minuti.

Anche se ancora a secco di gol, Obert ha dato un contributo importante in fase difensiva con 24 tackle e 17 intercetti.

Gennaro Borrelli, attaccante di 25 anni, ha collezionato 3 reti in 12 apparizioni di campionato. Con i suoi 194 cm di altezza, rappresenta una minaccia aerea sui palloni alti e cercherà di capitalizzare ogni occasione contro la difesa capitolina.

Fra i sardi Sebastiano Esposito, ancora in cerca di continuità, finora ha disputato 12 partite per un totale di 870 minuti, segnando 3 gol e trovando 15 passaggi chiave.

Da parte romana, Lorenzo Pellegrini può rivelarsi il fulcro del gioco con 2 reti all'attivo in 9 presenze. I suoi passaggi chiave e l'influenza a centrocampo possono essere l'elemento determinante nel gioco giallorosso.

Matías Soulé si è già evidenziato nel campionato con 4 reti e 2 assist. La sua vivacità e abilità nel dribbling (14 dribbling riusciti su 36 tentativi) lo rendono un cliente ostico per la retroguardia avversaria.