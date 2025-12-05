Si avvicina l'appuntamento di Serie A tra Cagliari e Roma, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 all'Unipol Domus di Cagliari e valevole per la quattordicesima giornata di campionato. I giallorossi della Capitale hanno l'obiettivo di consolidare la loro posizione nei piani alti della classifica, mentre i padroni di casa cercheranno di incrementare il loro bottino punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.



Allenatore: Pisacane.

Mina lavora ancora a parte e il suo recupero per la sfida contro la Roma sembra improbabile. Tuttavia, Folorunsho e Palestra tornano disponibili dopo essere stati lasciati a riposo precauzionale in Coppa Italia.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Dybala.

Allenatore: Gasperini.

Dybala è tornato disponibile dopo essere guarito dalla febbre, mentre Baldanzi risulta ancora in dubbio. Dovbyk procede con il lavoro personalizzato, puntando a rientrare per la prossima sfida contro la Juventus.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Quote di Cagliari-Roma: giallorossi avanti nelle previsioni

Secondo i bookmaker, è la Roma a presentarsi come grande favorita per la vittoria all'Unipol Domus.

William Hill quota la vittoria dei giallorossi a 1.67, il pareggio a 3.50 e il successo del Cagliari a 5.00.

Simili le valutazioni di Bet365, che offre il trionfo della Roma ancora a 1.67, mentre il pareggio viene quotato a 3.60 e il colpo esterno del Cagliari a 5.25.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave di Cagliari e Roma

Adam Obert, difensore classe 2002 del Cagliari, si è messo in mostra fino a questo momento con 11 presenze complessive in cui ha giocato 906 minuti.

Anche se ancora a secco di gol, Obert ha dato un contributo importante in fase difensiva con 24 tackle e 17 intercetti.

Gennaro Borrelli, attaccante di 25 anni, ha collezionato 3 reti in 12 apparizioni di campionato. Con i suoi 194 cm di altezza, rappresenta una minaccia aerea sui palloni alti e cercherà di capitalizzare ogni occasione contro la difesa capitolina.

Fra i sardi Sebastiano Esposito, ancora in cerca di continuità, finora ha disputato 12 partite per un totale di 870 minuti, segnando 3 gol e trovando 15 passaggi chiave.

Da parte romana, Lorenzo Pellegrini può rivelarsi il fulcro del gioco con 2 reti all'attivo in 9 presenze. I suoi passaggi chiave e l'influenza a centrocampo possono essere l'elemento determinante nel gioco giallorosso.

Matías Soulé si è già evidenziato nel campionato con 4 reti e 2 assist. La sua vivacità e abilità nel dribbling (14 dribbling riusciti su 36 tentativi) lo rendono un cliente ostico per la retroguardia avversaria.
