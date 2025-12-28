Il Crotone e la Salernitana potrebbero incrociare le loro strade oltre che sul rettangolo verde del Girone C, anche sul fronte calciomercato di gennaio. La squadra campana sarebbe fortemente interessata al centrocampista Andrea Gallo, uno dei fedelissimi del tecnico Emilio Longo. La Salernitana dovrebbe inoltre acquisire a titolo definitivo il cartellino del difensore Riccardo Cargnelutti. Con il Catania in grande forma, la Salernitana punta a rafforzare la rosa per giocarsi la promozione diretta in Serie B fino all'ultima giornata.

Gallo idea per gennaio della Salernitana

Le prossime giornate potrebbero portare offerte per il centrocampista Andrea Gallo del Crotone. Il calciatore, titolare nel precedente torneo, ora rincalzo di lusso nella rosa degli squali, sarebbe uno dei profili graditi del Direttore Sportivo Daniele Faggiano. Il calciatore piace anche al Catania. Con la titolarità di Sandri e Vinicius lo spazio nell'undici della rosa del Crotone sembra essersi ridotto al minimo per l'ex Picerno. In totale nel torneo 2025-2026 di Serie C con i calabresi, Andre Gallo ha totalizzato 17 presenze con 1 assist.

Cargnelutti possibile primo partente di gennaio

Chi dovrebbe lasciare ben presto il Crotone è il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti.

Il calciatore, uno dei titolari della rosa, è stato al centro delle critiche per alcune prestazioni rivedibili nelle ultime uscite stagionali del Crotone. La necessità di ridimensionare i costi potrebbe spingere il Crotone a cederne il cartellino. Su di lui, si è mossa sin da subito la Salernitana, che già nelle scorse giornate avrebbe valutato il suo profilo per il calciomercato di riparazione e che potrebbe concludere l'operazione del suo acquisto nei primi giorni di gennaio.

Crotone, prime le uscite poi largo ai giovani

Nelle prossime settimane il Crotone dovrà operare in maniera chirurgica per andare a ridurre i costi eccessivi a bilancio. Diversi calciatori saranno ceduti per fare quadrare i conti, già provati da alcune annate di alto profilo di Serie C.

Oltre a Riccardo Cergnelutti e Andrea Gallo il Crotone potrebbe separarsi dal centrocampista Riccardo Stronati e dall'attaccante Mario Perlingieri. Il primo dovrebbe trovare squadre ancora in Lega Pro, per Mario Perlingieri si tratterà di ritorno per fine prestito al Benevento prima di essere girato in un'altra formazione. In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Jacopo Murano, seguito dal Picerno. L'attaccante e capitano Guido Gomez sarebbe seguito dall'Arezzo ma al momento una sua partenza risulta difficile ma non impossibile in caso di un'offerta importante.