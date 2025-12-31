Il calciomercato invernale è alle porte: da venerdì 2 gennaio i club potranno ufficialmente operare, ma già si registrano i primi segnali di trattative.

Interesse turco per Nkunku e altri scenari di mercato

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è finito nel mirino del Fenerbahçe. Il club turco avrebbe messo gli occhi su di lui, ma il Milan non intende accettare minusvalenze: chi vorrà acquistarlo dovrà avvicinarsi alla cifra spesa in estate, circa trentasette milioni, con la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. A Istanbul Nkunku ritroverebbe l’allenatore Domenico Tedesco, ma il giocatore preferirebbe restare al Milan.

Possibili ritorni e trattative in corso

Tra i nomi più discussi del mercato invernale spicca quello di Federico Chiesa, il cui ritorno in Serie A, in particolare alla Juventus, è tornato di moda. Parallelamente, si parla di un possibile ripensamento del Manchester United, che potrebbe voler riportare Scott McTominay al club inglese dopo averlo ceduto al Napoli. Per convincere il Napoli a cedere il centrocampista, servirebbe un’offerta superiore ai settanta milioni di euro.

L’Everton insiste per Artem Dovbyk, ma l’attaccante ucraino preferirebbe restare in Italia, con il Como tra le possibili destinazioni. Invece, alla Lazio, potrebbe partire l’argentino “Taty” Castellanos, corteggiato in Sudamerica ma intenzionato a restare in Europa: avrebbe rifiutato il Flamengo e preferirebbe il Leeds, che però dovrà soddisfare le richieste della Lazio, attorno ai trenta milioni.

In caso di addio, i nomi per sostituirlo sono Lorenzo Lucca e Roberto Piccoli. Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto al presidente Lotito l’arrivo di Lazar Samardzic dall’Atalanta, ma il club bergamasco vorrebbe un impegno concreto all’acquisto.

La Juventus guarda anche al centrocampo e punta al prestito di Guido Rodriguez dal West Ham: il mediano argentino, campione del mondo, sta vivendo un periodo difficile in Inghilterra. In uscita, invece, potrebbe esserci Vasilije Adzic: il giovane montenegrino potrebbe trovare spazio in squadre di medio-bassa classifica.

Altri movimenti riguardano la Cremonese, interessata a Luca Marianucci del Napoli, mentre il Cagliari potrebbe cambiare il secondo portiere: Boris Radunovic verso lo Spezia e Alen Sherri rientrerebbe in anticipo dal prestito al Frosinone. Infine, il Real Madrid ha chiuso le porte al trasferimento di Franco Mastantuono: il giovane proseguirà il suo percorso di crescita a Madrid.