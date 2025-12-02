Il dossier Kenan Yildiz è al centro del calciomercato della Juventus. Il turco è ormai un punto fermo dei bianconeri nonostante la giovanissima età, sia Tudor che Spalletti lo hanno messo al centro del progetto, così come ha fatto la società fin dai primi giorni della sua avventura in prima squadra. Il numero 10 ha ricambiato la fiducia con prestazioni di livello e proponendosi spesso come trascinatore della squadra. Il problema adesso è legato al futuro con un rinnovo ancora bloccato e le sirene di molti club esteri, tra cui Chlesea, Arsenal e Real Madrid che iniziano a suonare forte.

Calciomercato Juventus: Il rinnovo, le richiesta di Yildiz e la posizione bianconera

Per molti Kenan Yildiz è l'erede dei grandi fantasisti del passato, da Platini a Del Piero, paragoni pesanti che lui ignora a parole per far parlare il campo. La trattativa per il rinnovo però rischia di fermare la sua storia in bianconero, l'attuale accordo scade nel 2029, il tempo quindi non mancherebbe, ma i primi approcci tra le parti non sarebbero stati positivi.

L'entourage del calciatore avrebbe chiesto un da top player, da circa 6-7 milioni all'anno per raggiungere i vari Bremer e David che, doopo Vlahovic, sono i più pagati della rosa bianconera. La Juve ovviamente riconosce il valore del giocatore, ne vorrebbe fare una bandiera, ma deve anche rispettare dei paletti economici e così per ora non va oltre i 5 milioni, forse anche qualcosa in meno, con bonus inclusi.

La trattativa si è così arenata, la differenza tra domanda e offerta non è poca, anche gli ultimi contatti non hanno dato esito positivo e così il rischio è quello di trovarsi in casa un altro caso Vlahovic, anche se la scadenza al 2029 sotto questo punto di vista potrebbe aiutare il club piemontese.

Arsenal, Real Madrid, Chelsea su Yildiz

Il talentino bianconero non parla, a Torino sta bene, ma le sirene cantano forte e non sono di quelle che si possono ignorare a prescindere. Yildiz sarebbe infatti entrato nel mirino del Real Madrid e non sarebbe solo un rumors ma una richiesta precisa di Xabi Alonso. La casa blanca potrebbe muoversi presto e Perez quando scende in campo difficilmente esce sconfitto dalle trattative.

È più datato l'interessamento di due club di Premier League, tra i migliori in questo momento. La capolista Arsenal, per esempio, sta attenzionando la situazione, nel 4-2-3-1 di Arteta, Yildiz potrebbe occupare tutti e tre i ruoli alle spalle della punta e sarebbe anche l'identikit perfetto dei gunners, da sempre attenti ai giovani talenti.

Non è però finita qui, una delle insidie più grosse si chiama Chelsea, ha una disponibilità economica enorme, compie campagne acquisti faraoniche e con Maresca ha pescato anche quei risultati che mancavano ormai da tempo. Il tecnico italiano ha trovato la quadra puntando su tanti giovani e i blues potrebbero davvero andare all'asalto di Yildiz nei prossimi mesi.

Cosa può succedere adesso?

Gli scenari sono ancora tutti aperti compreso quello del rinnovo. Le parti non sono vicine ma lo spazio per trattare c'è, i bonus potrebbero fare la differenza per riuscire ad abbassare le richieste dell'entourage del giocatore. Appare difficile che possa essere la Juventus ad accontentare del tutto Yildiz visto che dalla Continassa l'ordine è chiaro: ridurre i costi.

I tempi non sono stretti, il contratto fino al 2029 lascia spazio di manovra ma è ovvio che più ci si avvicina all'estate e più le big d'Europa raccoglieranno informazioni e tenteranno il contatto con il calciatore. La Juve rimane ferma sulle proprie posizioni in questo scenario, non fissa un prezzo per non ingolosire le pretendenti, ma se dovesse davvero farlo difficilmente accetterebbe un'offerta sotto gli 80-100 milioni, che sarebbe una clamorosa plusvalenza avendo acquistato il talentino turco a parametro zero.