Il Milan ha identificato la difesa come una delle priorità per il calciomercato invernale. Massimiliano Allegri ha richiesto esplicitamente un rinforzo nel ruolo di difensore centrale, data la scarsità di alternative disponibili.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il nome individuato come possibile obiettivo è quello di Mario Gila, difensore della Lazio con contratto in scadenza nel giugno 2027.

Il profilo individuato per la difesa

Mario Gila è un difensore centrale della Lazio, noto per le sue qualità fisiche e tecniche. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel giugno 2027, una condizione che lo rende un profilo interessante per il Milan in vista di un possibile trasferimento.

Contesto e valutazioni di mercato

Nelle settimane precedenti, il Milan aveva valutato altri nomi, come Thiago Silva e Sergio Ramos, ma queste piste non sono state perseguite. La scelta di Gila appare legata anche alla necessità di agire con tempestività: il club rossonero ritiene che la rapidità nell’operazione possa fare la differenza, soprattutto in una sessione di mercato invernale dove i margini sono ridotti.

Il difensore spagnolo, classe 2000, è seguito anche dall’Inter e da club della Premier League. Arrivato alla Lazio nel 2022 dal Real Madrid per circa sei milioni di euro, con i Blancos che mantengono il 50% sulla futura rivendita, Gila ha un contratto fino al 2027 e percepisce uno degli ingaggi più bassi della rosa laziale, intorno ai 500 mila euro netti all’anno.

La Lazio ha tentato un rinnovo con adeguamento salariale, senza però ottenere risposta positiva dal giocatore. Il Milan osserva con attenzione e potrebbe inserirsi in una trattativa che si preannuncia complessa ma potenzialmente vantaggiosa.