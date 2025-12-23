La Roma ha avviato i contatti con il Chelsea per ottenere in prestito Axel Disasi, difensore centrale francese. Il giocatore sembra essere ai margini del progetto tecnico dei Blues. L’operazione, secondo la stampa francese, è in fase di valutazione tra i club.

Il nome di Disasi è stato annotato dalla dirigenza giallorossa. Gian Piero Gasperini avrebbe espresso il proprio gradimento per il profilo del giocatore, ritenuto adatto al sistema di gioco. Il difensore, in cerca di rilancio dopo un periodo in Premier League, vedrebbe nella Roma una piazza ideale per ritrovare spazio e continuità.

Axel Disasi: il profilo

Axel Disasi, classe 1998, è un difensore centrale francese di proprietà del Chelsea. Dopo un prestito all’Aston Villa nella scorsa stagione, è stato escluso dal progetto tecnico di Enzo Maresca. Il suo contratto con i Blues è in scadenza nel 2029, ma la rottura con il club inglese ha aperto la possibilità di un trasferimento in prestito, potenzialmente a costo zero per la Roma.

La situazione del mercato

La Roma punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Tuttavia, la trattativa non è semplice: anche il Milan segue con interesse il giocatore e, secondo alcune fonti, sarebbe in vantaggio. L’agente di Disasi avrebbe già proposto il suo assistito al club rossonero, rendendo la trattativa più competitiva.

La concorrenza è alta.

La Roma ha avviato i primi contatti con il Chelsea per valutare un prestito. Gasperini ha dato il via libera all’operazione, ma il Milan sembra in vantaggio. La formula del prestito gratuito, resa possibile dalla situazione tra Disasi e il Chelsea, rappresenta un’opportunità per i club italiani.

In sintesi, la Roma si è mossa per assicurarsi Axel Disasi in prestito. Il tecnico è favorevole, la trattativa è in corso, ma la concorrenza del Milan rende il finale ancora aperto.