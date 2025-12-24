L’attenzione dell’Authority incaricata di vigilare sui conti del calcio professionistico si è nuovamente concentrata sui bilanci dei club, con effetti immediati anche sul prossimo mercato di gennaio. Oltre a una situazione già emersa in Serie A, che coinvolge Pisa e Napoli, nelle ultime ore sono filtrate altre indiscrezioni su ulteriori possibili provvedimenti che hanno riacceso il dibattito sulla sostenibilità economica del sistema calcio italiano. Non si tratta di semplici formalità, ma di valutazioni che incidono direttamente sulla capacità delle società di programmare investimenti, rinforzi e strategie sportive nel breve periodo e nella prossima sessione di calciomercato, a Gennaio.

Pisa, qual è la situazione?

Il caso che suscita più interrogativi riguarda proprio il Pisa. Alla luce dei numerosi e importanti investimenti già pianificati, secondo quanto riportato dalla stampa locale, precisamente dal giornale sestaporta, il club toscano avrebbe iniziato fin dai primi giorni di dicembre il ripianamento delle esposizioni attraverso versamenti programmati. Un percorso che, se confermato ufficialmente, consentirebbe alla società di presentarsi al mercato di gennaio senza particolari vincoli operativi. La stampa nazionale ha invece indicato il Pisa come club a saldo zero che non potrá operare liberamente nel prossimo calciomercato. Resta dunque un alone di incertezza, in attesa di chiarimenti che potrebbero arrivare nelle prossime ore utili a definire in modo netto il perimetro d’azione del club.

Il quadro generale restituisce l’immagine di un sistema sempre più monitorato, dove la parola “blocco” non va interpretata automaticamente come uno stop totale. In molti casi, infatti, le limitazioni assumono contorni più sfumati, legati alla necessità di rispettare parametri economici stringenti piuttosto che a divieti assoluti. Il saldo zero ad esempio evidenzia che i club possono operare sul mercato prima vendendo e poi acquistando ad un valore finale inferiore a quanto incassato. È una linea che punta a responsabilizzare le proprietà, spingendole a intervenire direttamente sui conti qualora intendano mantenere ambizioni sportive elevate.

Altri club a saldo zero in Serie B

Proprio in quest’ottica si inserisce la situazione della Serie B, dove l’attenzione dell’Authority si è tradotta appunto in una misura definita “blocco soft”: operatività consentita, ma esclusivamente a saldo zero.

Una formula che limita la manovra, ma lascia aperta una via d’uscita chiara. Va sottolineato che i club coinvolti, infatti, possono sbloccare completamente il mercato attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie. Una strada già intrapresa da una delle quattro societá in questione, il Venezia, che ha voluto chiarire subito la propria posizione con una nota ufficiale, ribadendo solidità patrimoniale e interventi già effettuati dal socio unico, come evidenziato anche da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. I quattro club di Serie B interessati dal provvedimento sono Venezia, Cesena, Padova e Frosinone.