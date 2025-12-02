La Serie C sta attraversando uno dei momenti più delicati e caotici degli ultimi anni. Il campionato continua a mostrare fragilità finanziarie evidenti, con gestioni instabili, tifoserie disilluse e continui interventi della giustizia sportiva che finiscono per incidere in modo pesante sulla regolarità del torneo.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti episodi che hanno messo in luce, ancora una volta, le difficoltà croniche della categoria: il Rimini, escluso dal campionato dopo settimane di tensioni societarie; la Triestina, che continua a convivere con un pesante saldo negativo in classifica dovuto alla penalizzazione la penalizzazione del Campobasso nel girone B; e il Trapani, nuovamente al centro di un caso che intreccia accuse, incertezze e malcontento.

Serie C, possibile nuova penalizzazione

In questo contesto, la situazione del Trapani è diventata l’emblema di un sistema che fatica a trovare stabilità. La Procura Figc sarebbe pronta a richiedere 8 nuovi punti di penalizzazione, dopo quelli già inflitti in estate per altre irregolarità. Una gestione che potrebbe quindi ritrovarsi con un totale di 16 punti sottratti, un fardello capace di compromettere qualsiasi progetto tecnico. Lo ha annunciato poco fa il giornalista della Gazzetta, Nicola Binda, sui suoi canali social.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivata la decisione, decisamente inusuale, del Tribunale federale nazionale: la sentenza è stata rinviata all’8 gennaio, lasciando il club e l’intera classifica in un limbo che alimenta tensioni e sospetti.

Il procedimento è esploso dopo le dichiarazioni del presidente Walter Antonini, che ha minacciato il disimpegno dal club lamentando il crescente disinteresse del pubblico. Queste le parole riportate su Facebook dal noto giornalista: "La Procura Figc chiede 8 punti di penalizzazione per il Trapani, il Tfn rinvia la sentenza all’8 gennaio: decisione insolita. Tutto dopo che il presidente Antonini ha minacciato il disimpegno dal club visto il disinteresse del pubblico. Non sono questioni separate: una gestione che rischia di avere in tutto 16 punti di penalizzazione (dopo gli 8 dell’estate) merita il sostegno di una piazza?"

Campionato sempre più instabile

Gli episodi di Rimini, Triestina, Campobasso e Trapani, presi insieme, compongono un quadro preoccupante: la Serie C appare priva di una base solida, costretta ogni anno a fare i conti con esclusioni, ricorsi, ritardi, penalizzazioni e situazioni societarie al limite.

Una categoria che dovrebbe rappresentare un trampolino di lancio per giovani e territori vive invece in un equilibrio instabile, dove gli aspetti amministrativi contano spesso più dei risultati del campo.

Per restituire credibilità al campionato servirebbero controlli più tempestivi, regole applicate con maggiore uniformità e una visione complessiva orientata alla sostenibilità.