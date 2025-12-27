La Cremonese si prepara alla sfida di domani pomeriggio allo Zini contro il Napoli, consapevole di affrontare una delle avversarie più temibili del campionato. Il tecnico Davide Nicola ha sottolineato che “il Napoli, insieme all’Inter, è tra le squadre più complete e strutturate della Serie A, guidata da un allenatore di grandissimo valore come Conte”. Ha inoltre evidenziato che “il successo in Supercoppa li rende ancora più entusiasti e i numeri certificano il divario che esiste con una formazione che ha traguardi così importanti”.

Una sfida da affrontare con serenità e applicazione

Nicola ha ribadito che la Cremonese dovrà trasformare in campo tutto ciò che ha costruito finora, moltiplicando gli sforzi: “In certe giornate può capitare di riuscire ad alzare ulteriormente la nostra competitività e domani dovremo trasformare tutto ciò che abbiamo costruito finora, moltiplicandolo, cercando di lavorare con serenità ma anche con enorme applicazione”.

Rosa, pubblico e motivazioni

Sul fronte della rosa, il tecnico ha confermato che “Bianchetti è tornato disponibile, Vandeputte ha avuto l’influenza, ma contiamo di poterlo recuperare, anche se potrebbe non essere al meglio”. Ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del pubblico: “Napoli è una realtà molto seguita, ma anche i nostri tifosi ci sono sempre stati, in casa e in trasferta.

Domani il loro apporto sarà ancora più decisivo, soprattutto per trasmettere una sicurezza sana, mai presuntuosa”.

Ceccherini sarà assente per squalifica, mentre Bianchetti rientra dopo l’infortunio. Vandeputte, pur influenzato, si è allenato e potrebbe essere convocato. Collocolo, invece, è ancora fermo a causa di un infortunio di settembre e sta seguendo una preparazione personalizzata per recuperare la condizione.

La Cremonese, reduce dal pareggio con la Lazio, affronta il Napoli galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, ma con la determinazione di mettere in difficoltà anche i campioni d’Italia, puntando sull’organizzazione di gioco, il coraggio e il sostegno del pubblico.