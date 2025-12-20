Il Crotone prova a rimanere a galla, fronteggiando difficoltà inattese. Vecchi e nuovi problemi vanno a complicare la gestione del club, imponendo sacrifici difficili da sostenere per la proprietà. Nelle scorse ore ha parlato in conferenza stampa il presidente del club, Gianni Vrenna. Il numero uno degli squali non si è nascosto, affrontando il problema stadio e centro sportivo, passando per il lato sportivo, fino a toccare i problemi di natura economica che la società è costretta a fronteggiare per fattori slegati al lato sportivo.

Crotone, l'amarezza del presidente Vrenna

"Ci sentiamo isolati, ma non abbiamo paura di proseguire sulla nostra strada, che dovrà comportare un ulteriore e deciso taglio delle risorse, senza però compromettere la stabilità di trecento famiglie che dipendono dal Gruppo. Solo pochi giorni fa, siamo stati costretti a fare ingenti pagamenti che, se non saldati, avrebbero avuto ripercussioni negative sul nostro posizionamento in classifica». Già dalle sue prime parole, Gianni Vrenna esprime chiaramente la situazione.

Un gruppo, quello della famiglia Vrenna che, come è ormai evidente da tempo, non può sostenere investimenti che nella Lega Pro risultano difficilmente sostenibili, anche a causa della mancanza di entrate, legate ai pochi tifosi presenti allo stadio e all'assenza di introiti televisivi.

Stadio e centro sportivo, situazione complicata

Nel corso del suo intervento il presidente del Crotone ha rimarcato quanto accaduto nei mesi scorsi, con alcuni interventi che hanno complicato il lavoro della squadra. Il riferimento è allo smontaggio della parte alta della Tribuna Coperta a causa di lavori, mai iniziati, nell'area dell'antistadio. Passando per interventi svolti al Centro Sportivo che hanno impedito alla squadra di allenarsi al meglio.

"Abbiamo dovuto smontare l’intero centro sportivo e ora stiamo aspettando di poterlo ricostruire. Al momento ci alleniamo in condizioni che non rispecchiano minimamente il rispetto che meritiamo. Anche la tribuna è stata smontata e, al momento, non ci sono informazioni su quando o come verrà rimontata, e tutto ciò a nostre spese.

Questa è la situazione attuale".

Crotone, ultima gara dell'anno a Latina

Sul fronte sportivo il Crotone si prepara a concludere la sua prima parte di stagione al "Francioni" di Latina. La squadra guidata dal tecnico Emilio Longo affronterà i laziali nella giornata di domenica 21 dicembre alle ore 14:30 nel turno della 19^ giornata di Serie C. Si tratterà dell'ultima gara del 2025, prima di fare ritorno in campo il prossimo 5 gennaio 2026 nella gara, sempre in trasferta, dello Stadio Vigorito di Benevento.