L'ex calciatore Leandro Cufrè è stato protagonista nelle scorse ore di un'intervista che sarà destinata a far discutere. L'argentino, ai microfoni di Radio Romanista, è infatti voluto tornare con parole forti alla famigerata gara fra Roma e Juventus del 2005, quando i bianconeri si imposero nei confronti dei padroni di casa per un discusso 1 a 2.

Cufré: 'Ci rubarono la partita, provai solo schifo'

"Mi dispiace essere così netto ma quella sera provai solo schifo" esordisce cosi Cufrè che poi ha aggiunto: "Era impossibile giocare perché quella squadra, che non voglio neanche nominare, doveva vincere per forza.

Quella partita non avremmo mai potuto vincerla, perché dovevano essere loro a portarsi a casa i tre punti e fecero di tutto per indirizzare la gara. La partita è stata rubata, c’è poco da aggiungere".

Cufrè ha poi ripercorso alcuni episodi contraddittori della propria carriera: in merito al discusso contatto con Alessandro Del Piero, ha spiegato come si sia trattato di una circostanza maturata all’interno della tensione agonistica della gara, quando l’intensità emotiva e il coinvolgimento possono portare a reazioni istintive. Cufrè ha chiarito che quel gesto non rispecchiava il suo modo di intendere il calcio né il suo comportamento abituale, sottolineando come si sia trattato di un episodio isolato, che non ha mai trovato riscontro nel resto della sua carriera.

Pur senza cercare giustificazioni, ha affermato di essere consapevole delle motivazioni che lo portarono a quella reazione e di non aver mai avuto un confronto diretto con Del Piero.

Rievocando invece quanto accaduto nella sfida di Champions League contro il Galatasaray nel 2001, Cufrè ha ricordato come il pareggio finale abbia inciso negativamente sul percorso europeo della squadra, compromettendo la qualificazione nel girone. Secondo la sua ricostruzione, al termine della partita si percepì della tensione da un confronto acceso che coinvolse Gabriel Batistuta e alcuni avversari. Nel sottopassaggio degli spogliatoi, Batistuta si ritrovò momentaneamente isolato e i compagni intervennero con l’unico intento di proteggerlo.

Infine, Cufrè ha espresso con chiarezza il legame profondo che lo unisce alla Roma, definendola una parte imprescindibile della propria esistenza personale e professionale. Ha spiegato come nella sua vita esista un prima e un dopo l’esperienza giallorossa e come il solo sentire nominare il club susciti ancora oggi un’emozione intensa. La squadra, la città e i tifosi, ha concluso, occupano un posto permanente nel suo cuore e continueranno a rappresentare un riferimento affettivo indelebile.

A cosa fa riferimento Cufrè

Le parole di Cufrè nei confronti della Juventus fanno riferimento, come accennato, al discusso match del 2005 che fini 2 a 1 in favore dei bianconeri. In quella circostanza, la formazione ospite si impose grazie a un gol in fuorigioco e a un penalty concesso a seguito di un contatto su Zalayeta avvenuto però fuori area di rigore.