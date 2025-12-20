Doveva essere l’estate dei grandi investimenti offensivi, quella in cui le big di Serie A avrebbero colmato le proprie lacune davanti con centravanti nuovi, pronti e decisivi. A distanza di mesi, però, il verdetto del campo racconta una storia molto diversa. Guardando i numeri alla voce “gol”, il mercato dei centravanti della scorsa estate rischia seriamente di essere ricordato come uno dei più fallimentari degli ultimi anni.

Bonny, luci e ombre per l'Inter, Lucca e Nkunku un potenziale inespresso per Napoli e Milan

Il tema dei centravanti in difficoltà va analizzato partendo dalla capolista, l’Inter: I nerazzurri hanno investito 23 milioni di euro per Ange-Yoan Bonny, prelevato dal Parma con l’idea chiara di avere un’alternativa credibile a Thuram e Lautaro Martinez.

Un ruolo da comprimario di lusso che, finora, il francese ha interpretato solo a metà. Qualche presenza, qualche spunto, ma anche tante ombre, culminate nel rigore malamente calciato nella semifinale di Supercoppa persa ai penalty contro il Bologna. Episodio simbolico di un impatto che, al momento, non giustifica l’investimento.

Subito dietro in classifica c’è il Napoli, che ha vissuto un mercato offensivo dai due volti. Da una parte l’operazione Hojlund, che sta dando segnali incoraggianti; dall’altra il pesante investimento su Lorenzo Lucca. Arrivato dall’Udinese per 30 milioni di euro su precisa indicazione di Antonio Conte, l’attaccante italiano non è riuscito a ripagare la fiducia: appena un gol in Serie A, un bottino troppo magro per un centravanti pagato come un titolare indiscusso.

Se il Napoli delude, il Milan fa persino peggio. In estate i rossoneri hanno deciso di puntare forte su Christopher Nkunku, strappandolo alla Premier League e al Chelsea per 37 milioni di euro. Un colpo accolto con entusiasmo, per qualità e duttilità, ma che finora si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua: il francese è ancora fermo a quota zero gol in campionato, simbolo di un reparto offensivo che fatica a trovare certezze.

Roma la più guardinga, Juventus due attaccanti in difficoltà

Situazione più sfumata in casa Roma. I giallorossi hanno scelto la formula del prestito con diritto di riscatto per Evan Ferguson, prelevato dal Brighton. Il classe 2004, a lungo oggetto considerato come un oggetto misterioso nella Capitale, ha mostrato timidi segnali di risveglio in Europa League, con una doppietta segnata in patria contro il Celtic.

In Serie A, però, il suo contributo resta limitato a una sola rete, troppo poco per cambiare volto all’attacco romanista.

Chiude il quadro la Juventus, che in estate ha rivoluzionato il reparto con un doppio colpo di grande richiamo. Jonathan David, arrivato a parametro zero, ma con bonus alla firma e commissioni molto onerose, mentre Lois Openda è stato invece strappato al Lipsia per oltre 40 milioni di euro. Una coppia che sulla carta prometteva scintille e che, nei fatti, ha prodotto un solo gol in campionato: quello del canadese all’esordio contro il Parma.