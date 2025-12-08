Ore 19:45 - Sono state pubblicate le formazioni ufficiali di Torino - Milan

Torino - Milan le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Lazaro; Vlašić; Adams, Zapata.

In panchina: Paleari, Popa; Biraghi, Dembelè, Masina, Nkounkou; Casadei, Gineitis, Ilkhan; Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão.

In panchina.: Terracciano, Torriani; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci.

Allenatore: Landucci (Allegri).

Arbitro: Chiffi di Padova.

La sfida dell’Olimpico Grande Torino fra Torino e Milan, in programma alle 20.45, mette di fronte due squadre che arrivano al confronto con stati d’animo profondamente diversi. Da una parte i granata, reduci da cinque giornate senza vittorie e con un organico falcidiato; dall’altra i rossoneri, imbattuti da dodici turni e con un’identità sempre più chiara nonostante le assenze.

Il Torino arriva alla sfida con il desiderio di rialzarsi dopo un avvio di stagione altalenante: i granata navigano nella parte medio-bassa della classifica, penalizzati dalla mancanza di continuità e da alcuni infortuni pesanti. L’ultima gara di campionato non ha portato sorrisi, con la squadra di Baroni sconfitta e incapace di incidere negli ultimi trenta metri nonostante una buona tenuta difensiva.

La pressione è crescente: il pubblico del Grande Torino pretende una reazione immediata e la sfida contro una big può rappresentare uno snodo fondamentale per dare una svolta alla stagione.

Il Milan, invece, nonostante diversi problemi legati agli indisponibili, anche se Christian Pulisic sembrerebbe essere recuperato in extremis, resta pienamente coinvolto nella corsa ai vertici della classifica. Il Milan arriva dal successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Lazio, ma non privo di polemiche, tre punti che hanno restituito fiducia dopo alcune settimane vissute tra alti e bassi. In settimana però il Milan è stato eliminato in Coppa Italia proprio per mano della stessa Lazio.

Il gruppo guidato da Landucci, chiamato questa sera a sostituire lo squalificato Allegri, punta a sfruttare la continuità ritrovata, consapevole che una vittoria esterna potrebbe riportare la squadra in vetta e dare un segnale forte alle dirette concorrenti.

La gara si annuncia equilibrata, soprattutto alla luce delle condizioni con cui le due squadre si presentano all’appuntamento.

Il Torino dovrà fare ancora a meno di Ismajli, Simeone e Ilić, assenze che riducono le rotazioni specialmente nel cuore del campo. Baroni dovrebbe confermare il 3-5-2, ma restano alcuni dubbi: in difesa Coco insidia Tameze per una maglia da titolare, mentre sulle fasce Pedersen e Lazaro sembrano leggermente favoriti, con Nkounkou e Biraghi pronti a subentrare in caso di cambio in corsa. In attacco, salvo sorprese, spazio alla coppia Zapata e Adams, ma le condizioni di Ngonge potrebbero portare a una variazione nel corso della ripresa, soprattutto se la partita dovesse richiedere maggiore imprevedibilità.

Nel Milan, il 3-5-2 è ormai lo schema di riferimento. Maignan resta il perno assoluto, davanti a una difesa che ha trovato solidità con Pavlović, Gabbia e Tomori.

Sulla sinistra Bartesaghi appare favorito, mentre a destra Saelemaekers insidia il posto ma potrebbe essere impiegato anche più avanzato in corso d’opera. In mezzo, nonostante le assenze di Fofana, Gimenez e Pulisic, l’equilibrio è garantito dal trio Modrić–Rabiot–Loftus-Cheek, con Jashari e Ricci pronti a subentrare come alternative tattiche. In avanti, salvo intoppi dell’ultimo minuto, il tandem sarà composto da Leão e Nkunku, una coppia che unisce velocità, tecnica e capacità di attaccare la profondità. L’unico vero dubbio riguarda la gestione di Nkunku, non ancora al 100% sul piano del minutaggio: se il francese non dovesse partire dal primo minuto, spazio a un modulo più ibrido con l’avanzamento di Saelemaekers accanto a Leão.

Il match sarà diretto da Daniele Chiffi, della sezione AIA di Padova: per lui si tratta della seconda designazione stagionale con il Milan e della prima con il Torino. Lo assisteranno Baccini e Bercigli, con Tremolada quarto ufficiale in campo. Dalla sala VAR interverranno Ghersini, coadiuvato da Abisso come AVAR.

