Elche e Rayo Vallecano sono pronte a scendere in campo per la diciassettesima giornata della Liga 2025/26, un match cruciale per le dinamiche di metà classifica. La sfida è fissata per domenica 21 dicembre alle ore 18:30, all'Estadio Manuel Martínez Valero di Elche. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per migliorare la propria posizione in campionato.

Le probabili formazioni di Elche-Rayo Vallecano

Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, l'Elche dovrebbe schierarsi con un modulo 4-1-4-1. Tra i pali, Inaki Pena, supportato da una difesa a quattro composta da Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust e Pedro Bigas.

Marc Aguado agirà da mediano, mentre il centrocampo a quattro sarà composto da German Valera, Martim Neto, Aleix Febas e Yago Santiago. In attacco, il centravanti sarà Rafa Mir.

Il Rayo Vallecano risponderà con un 4-2-3-1, affidandosi ad Augusto Batalla tra i pali. La linea difensiva vedrà in azione Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy e Pep Chavarria. A centrocampo, Pedro Diaz e Oscar Valentin saranno i due mediani, con Fran Perez, Isi Palazon e Alfonso Espino a supporto dell'unica punta Alvaro Garcia.

Quote di Elche-Rayo Vallecano: i bookmaker premiano i padroni di casa

I principali bookmaker assegnano un leggero favore all'Elche per la sfida interna.

William Hill quota la vittoria dell'Elche a 2.40, mentre il pareggio e la vittoria del Rayo Vallecano sono entrambi quotati a 3.00. Anche Bet365 segue una linea simile, offrendo la vittoria dell'Elche a 2.40, un eventuale pareggio a 3.10 e il successo degli ospiti a 3.20. Con queste premesse, i padroni di casa sembrano leggermente avvantaggiati nel conquistare i tre punti.

Statistica dei giocatori: Martim Neto, Rafa Mir e Alvaro Garcia

Martim Neto è uno dei perni del centrocampo dell'Elche.

Nelle sue 12 apparizioni in questa stagione, ha fornito 3 assist cruciali, confermandosi prezioso nella costruzione del gioco. La sua abilità nei dribbling è evidente con un successo in 15 su 21 tentativi, il che lo rende una minaccia costante per le difese avversarie.

Rafa Mir, attaccante dell'Elche, ha già dimostrato di essere una risorsa offensiva determinante con 6 gol segnati in 16 partite. La sua fisicità e la capacità di realizzazione lo rendono un pericolo in area avversaria, supportato da un numero notevole di tiri in porta (22 su 37 tentativi totali).

Infine, nel Rayo Vallecano, Alvaro Garcia è uno degli elementi più versatili, avendo partecipato attivamente in attacco con 3 gol e un assist. Con 15 passaggi chiave effettuati in stagione, il centrocampista si è rivelato fondamentale nel creare occasioni per la sua squadra.